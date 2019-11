Les Toyota peinent à doubler LMP2 et GT, "aucune chance" selon Buemi

Les deux premières séances d'essais libres des 4 Heures de Shanghai ont démontré vendredi que la mise en place des handicaps de performance allait porter préjudice à Toyota, et peut-être offrir une occasion en or aux LMP1 non hybrides. Pour la première fois depuis que le constructeur japonais est le seul engagé avec un programme d'usine en WEC, il n'a pas terminé un vendredi au sommet de la feuille des temps, bien qu'affichant un déficit de seulement quelques millièmes sur la Ginetta de tête en EL2. Ce chrono a toutefois été signé lors d'une simulation de qualifications.

Si l'on peut penser que les TS050 Hybrid ne seront pas en mesure de jouer la pole position samedi face à Rebellion et au Team LNT, Sébastien Buemi va même plus loin : le Suisse estime que son équipe n'a aucune chance de remporter la course à la régulière. "C'est une course de quatre heures et il peut se passer des choses, mais en rythme pur, nous n'avons aucun véritable espoir de nous battre avec les autres", prévient celui qui partage la Toyota #8 avec Kazuki Nakajima et Brendon Hartley. "J'ai le sentiment que nous n'avons aucune chance. Nous allons probablement partir quatrième ou cinquième [sur la grille], et nous allons essayer de nous battre, mais dans l'immédiat, on dirait qu'il n'y aura pas de lutte."

Conformément au système mis en place cette saison, et à l'ordre établi au championnat après deux manches, les deux Toyota sont ralenties à hauteur de 2"740 par tour ce week-end, via une réduction de leur allocation en carburant et de la quantité d'énergie qui peut être déployée sur un tour. En plus d'affecter le niveau de performance de l'auto, cela complique particulièrement la tâche dans le trafic sur un circuit comme Shanghai, avec plusieurs longues lignes droites, et aussi bien face aux LMP2 que face aux GT.

"Ça va être difficile car ils ont tellement réduit la puissance et le boost que nous avons même du mal à doubler des GT, c'est vraiment extrême", souligne Buemi. "Nous avons fait une étude, et c'est le circuit le plus sensible pour de telles pénalités. Si nous avions eu ces pénalités à Fuji, ça aurait été moindre."

Les difficultés rencontrées ont été confirmées à l'issue des deux séances par Mike Conway, qui fait équipe avec Kamui Kobayashi et José María López sur la Toyota #7. "Nous avons principalement travaillé pour améliorer l'équilibre, mais ça semblait beaucoup plus dur d'arriver dans la bonne fenêtre cet après-midi", explique le Britannique. "Nous allons devoir nous battre ce week-end, car c'est dur de doubler les LMP2 et nous ne sommes pas sûrs de pouvoir vraiment nous battre contre les LMP1 non hybrides. Nous savions en venant ici que ce serait un défi, et on dirait que ce sera dur."