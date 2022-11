Toyota en pole, Peugeot en première ligne à Bahreïn

Charger le lecteur audio

Après trois séances d'essais libres pour travailler et affiner les réglages depuis la veille, la nuit tombée sur le circuit de Sakhir a laissé les acteurs se livrer à l'exercice du tour rapide. Un bon indicateur de performance dans des conditions qui correspondant à celles attendues samedi en milieu de course, sans toutefois apporter de réponse sur le rythme qu'il faudra attendre sur les longs relais. On voulait néanmoins être fixé dans le rapport de force sur un tour depuis l'entrée en vigueur du dernier ajustement de BoP, profitable à Peugeot.

Le Lion a frappé le premier, par l'intermédiaire de Paul di Resta, mais Toyota a répondu grâce à Brendon Hartley, dont le tour en 1'46"800 est devenu la référence à battre pour les autres concurrents de la catégorie Hypercar. La lutte pour la pole position a exclu l'Alpine qui, en délicatesse dans les lignes droites, n'a pas pu entrer dans la même seconde que les leaders. La Toyota #7 et la Peugeot #94 sont restées à l'écart du duel opposant les deux voitures sœurs pour la pole position, qui est restée dans l'escarcelle de la #8, le chrono de son pilote néo-zélandais n'étant pas battu.

Lorsque le départ sera donné samedi à midi, la Toyota #8 s'élancera donc en tête avec, à ses côtés, la Peugeot #93. La deuxième ligne sera composée de la Toyota #7 et de la Peugeot #94, l'Alpine se retrouvant cinquième et distancée par ses principaux rivaux dans la course au titre, qui seront en pole.

Porsche vs Ferrari, c'est déjà chaud !

Gianmaria Bruni a offert la pole position à Porsche en LMGTE Pro.

Dans une catégorie LMGTE Pro où les deux titres mondiaux sont également en jeu, le mano a mano entre Porsche et Ferrari est entré dans le vif du sujet, un an après un final brûlant dont on se souvient encore sur cette même piste de Bahreïn. La lutte s'est faite à coups de dixièmes entre les deux constructeurs, Corvette demeurant en retrait et dans l'incapacité d'arbitrer cet ultime affrontement d'une catégorie vouée à disparaître à l'issue du week-end.

Porsche, qui avait pris l'avantage lors des essais libres, a confirmé sa dynamique en s'emparant de la pole position grâce à Gianmaria Bruni sur la #91, devançant de 0"276 la Ferrari #52 pilotée par Antonio Fuoco. La troisième place est revenue à la Porsche #92 confiée à Michael Christensen, d'autant que sur la deuxième Ferrari, Alessandro Pier Guidi est parti en tête-à-queue dans sa dernière tentative.

Dans la catégorie LMP2, le meilleur chrono a été réalisé par Norman Nato pour l'équipe Realteam by WRT, devant Jota et United Autosports. Enfin, en LMGTE Am, c'est l'équipage des Iron Dames qui a décroché la pole position grâce au meilleur chrono signé par Sarah Bovy au volant de la Ferrari #85.

8H de Bahreïn - Qualifications Prototypes

8H de Bahreïn - Qualifications GTE