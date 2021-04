Toyota s'offre la pole position des 6 Heures de Spa !

Les températures sont très fraîches à Spa-Francorchamps, théâtre de la première manche de la saison 2021 du Championnat du monde d'Endurance, lorsque débutent les séances qualificatives. Cette année, la discipline a décidé de revoir sa copie concernant le format des qualifications. Les deux séances de vingt minutes et les temps moyens font désormais place à deux séances de dix minutes où un seul pilote sera chargé de signer le tour le plus rapide.

Les Toyota GR010 Hybrid, en tête de la dernière séance d'essais libres, sont les premières à couper la ligne de chronométrage. Kamui Kobayashi, dans la #7, prend l'avantage sur la #8 pilotée par Kazuki Nakajima : 2'00"747, ce sont deux secondes de mieux que ce qui a été vu cet après-midi ! L'Oreca #22 d'United Autosports, première LMP2, se classe troisième du classement provisoire, à plus de deux secondes de la marque de Kobayashi.

À moins de trois minutes du drapeau à damier, certaines LMP2 s'engagent dans un deuxième tour lancé tandis que Toyota se contente d'une unique tentative. Coincée au stand en début de séance, l'Alpine A480 #36 est l'un des derniers prototypes à prendre la piste. Mais l'effort de Nicolas Lapierre ne lui permet pas de décrocher la troisième place ! Celle-ci est conservée par United Autosports, Filipe Albuquerque ayant amélioré sa première marque pour établir un 2'02"404.

Le loup Porsche sort du bois

Lors de la séance réservée aux GT, les GTE Am sont les premières à s'élancer. Cependant, l'action est interrompue au bout de quelques minutes. La Porsche #77 de Proton Competition, confiée à Christian Ried, part en toupie au sommet du Raidillon et heurte violemment le mur de pneus. La 911 RSR-19 est totalement détruite, la direction de course brandit le drapeau rouge.

Une fois le mur réparé et les débris nettoyés, la séance est relancée avec moins de sept minutes pour signer un tour chronométré. Mais au bout de quelques secondes de drapeau vert... nouveau drapeau rouge ! Dans une figure identique à celle ayant provoqué la première interruption, la Porsche #56 de Team Project 1 s'écrase à son tour contre le mur de pneus du Raidillon. Le fond de grille sera donc occupé par deux 911 RSR-19.

La troisième relance est la bonne. Kévin Estre signe le meilleur temps en GTE Pro en 2'11"219. La Porsche #92 creuse un écart de plus d'une seconde avec le deuxième du classement, la Ferrari #52 de Miguel Molina. Suivent la Porsche #91 et la Ferrari #51. La Porsche #33 de TF Sport, pilotée par Ben Keating, se classe sixième de la séance et première au sein des GTE Am (2'14"660).

Les 6 Heures de Spa s'élanceront samedi 1er mai à 13h30, après les essais et les qualifications prévus jeudi et vendredi. Toutes les séances sont à suivre en direct sur Motorsport.tv.

Classement Hypercar - LMP2

Classement GTE Pro - GTE AM

