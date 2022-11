Toyota prend ses distances lors des derniers essais à Bahreïn

Charger le lecteur audio

Disputée de jour, au lendemain d'une première journée qui avait souri à Peugeot, la dernière séance d'essais libres des 8 Heures de Bahreïn a tourné à l'avantage de Toyota, alors que les chronos se sont encore abaissés. Dans cet ultime galop d'essais avant les qualifications et la course, les deux GR010 Hybrid ont pris l'ascendant avec une avance supérieure à la seconde qui tranche avec la hiérarchie particulièrement serrée de la veille. Au volant de la #7, Mike Conway s'est montré le plus rapide en 1'48"384, trois dixièmes devant la voiture sœur dont le meilleur tour a été réalisé par Brendon Hartley en 1'48"748.

La première Peugeot 9X8 est reléguée à 1"151, la seconde pointe à 1"895. Cinquième, l'Alpine A480 qui s'attend à souffrir dans les lignes droites de Sakhir émarge ce matin à 1"944 du chrono référence. Il faudra voir ce qu'il en sera lors des qualifications, qui se dérouleront de nuit et avec des températures plus "fraîches" que les 32°C dans l'air et 42°C sur la piste avec lesquelles il a fallu composer pour les EL3.

Derrière les cinq Hypercars en lice pour cette finale, c'est l'équipe WRT qui pointe en tête du LMP2 avec un tour en 1'51"792 qui place son Oreca 07 devant United Autosports et AF Corse.

En LMGTE Pro, où le titre mondial se joue également ce week-end, Porsche a conservé l'avantage déjà affiché jeudi avec un meilleur temps établi par la #91, un peu plus de deux dixièmes devant la première des deux Ferrari AF Corse. La Porsche #92 est quatrième devant l'unique Corvette, qui reste en retrait à ce stade. En LMGTE Am, le chrono le plus rapide est tombé dans l'escarcelle de la Porsche #46 de Team Project 1.

Il est à noter que cette dernière séance s'est déroulée sans incident notable et sans la moindre neutralisation. Les qualifications débuteront à 14h50 pour les GTE, à 15h10 pour les prototypes.

8H de Bahreïn - Essais Libres 3