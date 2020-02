Jusqu'à 2"2 de handicap pour Toyota sur Rebellion à Austin

Le FIA WEC a confirmé l'évolution du Success Handicap pour la manche d'Austin, qui aura lieu dans dix jours. Rappelons que ce système, introduit cette saison dans la catégorie LMP1 du Championnat du monde d'Endurance, permet d'ajuster les performances de chaque prototype en fonction de son classement au championnat et du nombre de points marqués avant chaque nouvelle épreuve.

Pour les 6 Heures du Circuit des Amériques, le plateau LMP1 sera réduit à peau de chagrin avec seulement trois concurrents engagés : les deux Toyota et l'unique Rebellion. Si les deux Ginetta seront absentes, elles ont tout de même été prises en compte pour le calcul du Succes Handicap, la G60-LT-P1 #6 faisant donc office de voiture de référence.

Victorieux à deux reprises depuis le début de l'année, et notamment lors de la dernière manche à Bahreïn, Mike Conway, Kamui Kobayashi et José María López seront davantage ralentis par le handicap de performance que leurs coéquipiers Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et Brendon Hartley sur la voiture sœur. L'écart entre les deux TS050 Hybrid se chiffrera ainsi à un peu plus d'une demi-seconde.

Sur la Rebellion R-13 et tandis qu'ils occupent la troisième place du championnat à 30 points des leaders, Bruno Senna, Gustavo Menezes et Norman Nato seront ralentis de 0"550 par rapport à la voiture référence, soit un différentiel de 1"66 et 2"220 avec les deux Toyota.

Les 6 Heures du Circuit des Amériques auront lieu le dimanche 23 février. Cette manche a intégré le calendrier pour faire face à l'annulation de l'épreuve d'Interlagos.

Success Handicap pour Austin

Voiture Pilotes Handicap Rebellion #1 B. Senna, G. Menezes, N. Nato +0"550 au tour Toyota #8 S. Buemi, K. Nakajima, B. Hartley +2"210 au tour Toyota #7 M. Conway, K. Kobayashi, J. López +2"770 au tour

