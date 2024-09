Toyota a rendu la conquête du titre "plus facile" pour Porsche

Lors des 6 Heures de Fuji, avant-dernière course de cette saison du WEC, c'est la Porsche n°6 pilotée par Kévin Estre, André Lotterer et Laurens Vanthoor qui s'est imposée devant la BMW n°15 et l'Alpine n°35.

À un peu plus d'une heure de la fin de course, Kamui Kobayashi, au volant de la Toyota GR010 Hybrid n°7, était à la lutte avec la Porsche n°5 de Matt Campbell pour la septième place lorsqu'ils se sont heurtés au virage 3, entraînant l'abandon des deux voitures.

Alors que la Porsche n'a jamais été réellement dans la lutte pour le titre et n'avait donc pas grand-chose à perdre, la voiture que Kobayashi partageait avec Nyck de Vries et Mike Conway était le meilleur espoir de Toyota de remporter le championnat pilotes. Le Japonais s'est ensuite vu infliger une pénalité avec sursis pour avoir provoqué un accident qui aurait pu être évité.

Pour ne rien arranger, la deuxième voiture du constructeur japonais pilotée par Ryo Hirakawa a été impliquée dans un accrochage avec la Porsche 963 n°6 de Kevin Estre dans la dernière heure, écopant d'un drive-through qui l'a reléguée à la 10e place à l'arrivée.

Combinés, ces deux incidents ont pratiquement écarté Toyota de la lutte pour le titre des pilotes, tout en lui laissant un déficit de 10 points au championnat constructeurs, alors qu'il ne reste plus que la finale de Bahreïn à disputer. Matt Campbell a expliqué après la course qu'il ne s'attendait pas à ce que Kobayashi soit aussi agressif pendant leur bataille, sachant que le Japonais jouait gros à ce moment-là.

"Grâce à Toyota, nous sommes en position de force. Ils ont probablement rendu les choses un peu plus faciles pour nous [pour que nous gagnions les titres]", a déclaré l'Australien à Motorsport.com. "De mon côté, j'ai été surpris par la manœuvre et l'incident parce que cela les a aussi éliminés et a rendu les choses beaucoup plus difficiles pour eux [pour remporter le titre]. Pour nous, il est certain que nous devons encore faire du bon travail à Bahreïn, cela ne fait aucun doute, mais il est évident que maintenant il y a un plus grand écart [entre nous et Toyota]."

La Porsche #6 et la Toyota #7 pendant les 6 Heures de Fuji. Photo de: JEP / Motorsport Images

Au championnat, Estre et ses coéquipiers Vanthoor et Lotterer comptent désormais 35 points d'avance sur les pilotes de la Ferrari 499P LMH n°50, Antonio Fuoco, Nicklas Nielsen et Miguel Molina. Kobayashi, De Vries et Conway ont rétrogradé à la troisième place avec la Toyota n°7, accusant un retard de 37 points sur le trio Porsche.

Chez les constructeurs, Porsche est passé de 11 points de retard sur Toyota à 10 points d'avance, soit un écart de 21 points en sa faveur au cours du week-end à Fuji. Il y aura un total de 39 points en jeu (y compris le point de bonus pour la pole) lors de la finale à Bahreïn, disputée sur 8 heures, contre 26 pour une manche normale du WEC.

Alors que le championnat des pilotes est déjà pratiquement dans la poche pour le constructeur allemand, Estre pense qu'un double titre en 2024 ne sera pas une "promenade de santé" pour la marque de Stuttgart, en particulier avec la surface abrasive de la piste de Bahreïn qui devrait faire le jeu de son rival Toyota.

"Nous savons que nous avons une avance confortable", a-t-il déclaré. "Le championnat des constructeurs est la chose la plus importante pour Porsche, c'est certain, et pour nous [les pilotes] aussi. C'est génial d'être en tête des deux championnats et d'avoir un peu d'avance, mais Bahreïn est un circuit difficile, une course plus longue et difficile pour les pneus. Nous devons rester à l'écart des problèmes, bien exécuter [la course] comme nous l'avons fait tout au long de la saison et nous serons bons. Les autres vont nous compliquer la tâche, mais nous sommes bien préparés."