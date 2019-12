Toyota aurait souffert à la régulière contre Rebellion

Si Toyota a renoué avec le succès et signé à Bahreïn un doublé somme toute confortable, le clan japonais estime que ça n'aurait pas été le cas sans les problèmes rencontrés par Rebellion. L'équipe suisse a perdu gros dans un accrochage au départ, puis à cause de problèmes de boîte de vitesses qui pourraient être liés à cet incident. "Sans leur arrêt au stand pour le passage des rapports, ça aurait été serré", assure Pascal Vasselon, directeur technique de Toyota. "Nous aurions gagné de justesse, vraiment de peu."

Même après le tête-à-queue, et sans les problèmes de boîte, la Rebellion de Senna-Menezes-Nato aurait constitué une menace selon les estimations de Toyota. Au final, l'écart sur la ligne d'arrivée était de trois tours, dû à l'arrêt impromptu mais certainement pas au rythme affiché. "En moyenne, ils étaient vraiment plus rapides, mais pas de beaucoup, et nous étions plus rapides dans les stands", précise Pascal Vasselon. "Nous nous attendions à être plus lents [que Rebellion], mais c'était une marge que nous pensions pouvoir récupérer si nous faisions une course parfaite. Signer un doublé n'était pas ce que nous attendions, mais c'est l'objectif que nous avions donné à l'équipe."

En revanche, il n'y a pas eu de match entre les deux TS050 Hybrid, la #7 de Conway-Kobayashi-López s'étant échappée d'entrée. Pour la voiture sœur de Buemi-Hartley-Nakajima, la zizanie semée par Charlie Robertson au départ a eu des conséquences. Sébastien Buemi a dû éviter l'accrochage mais a tout de même subi un contact avec le proto LMP2 de United Autosports. "J'ai piloté avec les dégâts, donc j'ai détruit les pneus, ce qui a rendu le deuxième relais vraiment dur", explique le Suisse.

Plus tard dans la course, Kazuki Nakajima a subi un léger contact avec une GTE dans le trafic, qui a endommagé une partie de la voiture ainsi que le fond plat. Toyota a tenté un pari en chaussant les pneus tendres lorsque Buemi a repris le volant dans la cinquième heure, en vain. "Nous étions à 1'15 donc nous avons tenté les tendres", confirme Buemi. "Nous espérions que ça puisse fonctionner, mais ça n'a pas été le cas, c'est comme ça. La course a mal tourné pour nous après seulement 500 mètres. Nous avons connu une mauvaise journée, mais nous avons tout de même réussi à terminer deuxième."

Propos recueillis par Gary Watkins