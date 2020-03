La Toyota #7 ralentie de plus de trois secondes à Sebring

Sur la piste floridienne de 6,019 kilomètres, la Toyota #7 du trio Conway-Kobayashi-López sera handicapée de 3,02 secondes au tour, contre 2,77 secondes le mois dernier au Circuit des Amériques, tandis que la Toyota #8 de Buemi-Hartley-Nakajima accusera un déficit de 2,64 secondes au tour par rapport à ses performances optimales, comme le veut la réglementation handicapant les concurrents selon leur succès au championnat.

La Rebellion #1 pilotée par Menezes-Senna-Nato, qui s'est aisément imposée à Austin, voit son handicap bondir de 0,55 seconde au tour à cette fois 1,36 seconde, avec un prototype 30 kg plus lourd pour atteindre 877 kg. Les Toyota, en revanche, ont déjà atteint leur poids maximal de 932 kg et sont donc désavantagées au niveau du débit de carburant, de la quantité de carburant autorisée par relais et de l'utilisation de l'ERS.

Quant aux Ginetta G60-LT-P1 motorisées par AER complétant la catégorie LMP1, qui font leur retour sur la grille de départ après avoir fait l'impasse sur la course texane, elles ne sont pas du tout handicapées en raison d'un retard plus de deux fois supérieur à 40 points sur la Toyota de tête. Le prototype anglais jouira d'un poids de seulement 833 kg.

Success Handicap pour Sebring