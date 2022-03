Toyota n'est pas surpris de son mauvais rythme de qualification

Charger le lecteur audio

En terminant seulement quatrième et septième des qualifications ce jeudi, les Toyota GR010 Hybrids se sont positionnées là où leur équipe les attendait. Un mauvais résultat auquel le constructeur était préparé, après le Prologue le week-end dernier et les séances d'essais libres. C'est en tout cas l'avis du directeur technique de Toyota Gazoo Racing, Pascal Vasselon.

"Ce qu'il s'est passé lors des qualifications est en accord avec ce que nous avons vu lors des sessions précédentes, donc ce n'est pas une surprise", explique le Français. Interrogé sur une éventuelle déception, il se montre réaliste. "Bien sûr que nous sommes déçus, ce n'est pas notre objectif d'être derniers des Hypercars et au milieu de la bataille entre LMP2. Mais c'est une situation à laquelle nous assistons depuis le Prologue."

Vasselon souhaite garder sa ligne de conduite en évitant toute réponse relative à la Balance de Performances, bien qu'il se soit tout de même demandé si les simulations faites par les responsables de la discipline (la FIA et l'ACO) étaient cohérentes avec la piste de Sebring.

"La BdP est étudiée avec des simulations, et les simulations ont du mal à prendre en compte des circuits comme Sebring, avec beaucoup de bosses", regrette-t-il. "Les modèles utilisés ne sont probablement pas très précis pour un circuit comme celui-ci, sur l'effet du poids, la puissance et l'appui, sur des voitures qui sont toutes très différentes. Mais je ne peux pas en dire plus sur la BdP." L'ingénieur confirme tout de même qu'il s'agit d'un "gros coup" pour Toyota, comme il l'avait déjà décrit entre le Prologue et les essais libres.

Désormais, la puissance par la traction ne peut être déployée qu'au-delà de 190 km/h, après un changement de réglementation en 2022. Il s'agit d'une évolution de "la règle des 120", qui prévoit une vitesse minimale pour l'utilisation de la motricité à quatre roues. Cette évolution est passée des régulations techniques vers le BdP.

Vasselon a confirmé que cette nouvelle règle avait "un gros effet" sur les performance de la GR010, bien qu'il se soit refusé à toute quantification en termes de temps perdu. Côté piste, Brendon Hartley s'est qualifié au quatrième rang au volant de la Toyota #8 en 1'49"217, soit un retard de deux secondes sur le poleman Nicolas Lapierre au volant de l'Alpine A480. Le pilote néo-zélandais a même terminé derrière la première des LMP2, tandis que son coéquipier, José María López, se classait septième (avec trois dixièmes de retard) derrière deux autres voitures de la catégorie inférieure.

Cependant, les deux Toyota étaient en train d'améliorer lorsque la session fut interrompue dans les derniers instants, après le crash de l'Inter Europol Oreca 07 de Fabio Scherer dans le premier virage. Selon Vasselon, les deux voitures étaient parties pour devancer le leader des LMP2, Nicklas Nielsen, qui a signé un temps de 1'49"014 dans son AF Corse Oreca.

"Le drapeau rouge nous a coûté nos meilleurs tours", se désole Vasselon. "La situation aurait pu être un peu meilleure, avec seulement quelques dixièmes de retard au lieu d'une seconde ou une demi-seconde... Nous aurions dû montrer un meilleur visage. Nous aurions dû être dans les 1'49"0. Nous avions l'opportunité d'être devant toutes les LMP2, nous aurions dû y parvenir."

Vasselon ne se fait pas d'illusions quant aux chances de Toyota dans la course de ce vendredi. Selon lui, l'avantage qu'avait l'écurie l'an dernier dans la gestion des pneumatiques ne se matérialisera pas aujourd'hui, puisque la dégradation des gommes est faible sur le circuit floridien. "En temps normal, nous gérons bien nos pneus, mais ici il n'y a pas de grosse dégradation", analyse-t-il. "Nous nous préparons toujours et nous essayons d'avoir des alternatives stratégiques pour combler notre manque de puissance. Nous essaierons de bénéficier d'une opportunité."