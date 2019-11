Pour Toyota "la surprise, c'est que Rebellion soit si lent"

Avant même la séance de qualifications à Shanghai, Toyota se savait condamné à la quatrième et à la cinquième place, ses autos étant trop affaiblies par le handicap de performance évalué à 2"7 au tour pour cette manche. La piste a confirmé les attentes du constructeur japonais, devancé par Rebellion et Ginetta.

"Nous le savions, il n'y a aucune surprise", souligne le directeur technique Pascal Vasselon, qui accepte les règles d'un jeu auquel son équipe était favorable, mais dont l'évolution avec un coefficient d'application augmenté après Silverstone est moins apprécié. "La correction nous amène probablement dans une zone où le handicap est trop important, et c'est un peu problématique", fait remarquer Vasselon. "Mais fondamentalement, nous soutenons le principe. Nous pensons qu'il y n'aurait pas dû y avoir de surréaction après Silverstone, pour conserver des chiffres plus raisonnables. C'est juste allé un peu trop loin, surtout par rapport aux LMP2 et aux GTE, que nous avons du mal à doubler."

Si le résultat dans l'exercice n'est donc pas une surprise pour Toyota, il y a tout de même un certain étonnement qui règne à la lecture des chronos. L'an passé, la TS050 Hybrid tournait en 1'42"6 à Shangai, et une fois ses performances abaissées elle évolue désormais en 1'46"5, ce qui est conforme aux simulations du constructeur. En revanche, le rythme des Rebellion a lui aussi chuté, en dépit de la pole position décrochée par l'équipe suisse, avec une perte de 2"5 que la concurrence ne s'explique pas.

"La surprise, c'est que Rebellion soit si lent", lâche Vasselon, circonspect. "Nous n'avons pas de référence pour les Ginetta, avec la Rebellion c'est très étrange. Ils auraient dû être en 1'43 ou dans la fourchette basse des 1'44. Nous n'avons pas d'explication pour laquelle ils sont en 1'46. L'écart avec les LMP2 est incroyable. L'année dernière ils étaient 5"6 plus rapides que les meilleurs LMP2. Cette année, ils ne sont que 2"3 plus rapides. C'est juste incroyable. Je ne comprends pas comment la Rebellion peut être aussi lente. Il n'y a pas d'explication simple, sachant qu'ils ont fait du développement pneumatique, qui normalement améliore les problèmes dont ils souffraient. Je ne laisse rien entendre, je réunis juste les chiffres, et ils sont incroyables."

Toyota va laisser filer au départ

Dans ce contexte, Toyota a quasiment fait le service minimal en qualifications, en économisant notamment un train de pneus neufs pour la course avec ses deux autos. Sans ce sacrifice, une place devant les Ginetta était peut-être envisageable, mais le choix a été d'assurer un début de course prudent pour miser sur la longueur de l'épreuve, bien qu'elle ne soit que de quatre heures.

"Avec un second train de pneus, nous aurions pu être en première ligne", explique Vasselon. "La pole position était hors de portée, c'est pour cela que nous n'avons pas chaussé de deuxième train de pneus. Dans ce cas-là, nous préférons l'économiser pour la course. L'autre élément, c'est que nous savons que nous n'avons aucune chance dans les lignes droites face aux Ginetta. Il n'y avait donc aucun intérêt à se qualifier devant eux et prendre le risque d'être doublés. Nous avons préféré les laisser se qualifier devant, se battre avec Rebellion, peut-être se toucher, et avoir un départ plus sûr. Nous n'avons aucune chance en pneus neufs au début de la course, ils seront bien plus rapides que nous. Nous misons sur une course différente."

Propos recueillis par Jamie Klein