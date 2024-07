Toyota verrouille la première ligne des 6 Heures de São Paulo

La première partie de qualifications Hypercar des 6 Heures de São Paulo a vu les 10 meilleures équipages se qualifier pour l'Hyperpole. Dans ce groupe figuraient les deux Porsches Penske officielles ainsi que les deux 963 LMDh clientes de Jota, les deux Toyota GR010 Hybrid, les deux Ferrari 499P officielles, la Cadillac V-Series.R #2 et la BMW M Hybrid V8 #20. La meilleure des Alpine A424 a échoué en 11e place des qualifs, à 0"188 de l'Hyperpole, alors que les Peugeot 9X8 n'ont pu mieux faire que 16e et 17e.

Les 10 minutes décisives ont rapidement vu Toyota se porter aux avant-postes avant d'assurer un doublé, la #7 pilotée par Kamui Kobayashi devançant la #8 de Sébastien Buemi de 0"122. Les deux voitures noires devancent la Porsche Penske de Matt Campbell, qui échoue à 0"191, ainsi que la Cadillac d'Alex Lynn de 0"256 et l'autre Porsche officielle à 0"268. La meilleure Ferrari est sixième, à quasiment quatre dixièmes, devant les deux Jota et l'autre Ferrari, neuvième. La BMW ferme la marche et s'élancera donc 10e.

Côté LMGT3, c'est l'équipage d'Iron Dames qui a signé la pole position grâce à Sarah Bovy, au volant de la Lamborghini, avec quasiment quatre dixièmes d'avance sur la Porsche du team Manthey. La course débutera ce dimanche à partir de 16h30.

