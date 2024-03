Triplé Porsche aux 1812 KM du Qatar, Peugeot rate le podium

C'est au Qatar, sur le circuit de Losail, que les équipages du Championnat du monde d'Endurance (WEC) se retrouvent pour le coup d'envoi de la saison 2024, qui marque un renouveau dans la discipline. Ce ne sont pas moins de 19 Hypercars qui s'alignent sur la grille de départ cette année, avec neuf marques en concurrence. En outre, la catégorie LMP2 disparaît tandis que le LMGTE fait place au LMGT3, composé de dix marques différentes.

Les nouveaux 1812 KM du Qatar constituent l'épreuve d'ouverture de la saison. C'est la Porsche 963 #5 qui occupe la pole position, devant la Toyota GR010 #7. C'est pourtant la Ferrari 499P #50, quatrième sur la grille, qui prend le meilleur envol. Le départ est agité, l'on recense plusieurs contacts au premier virage – dont un, provoqué par la Cadillac V-Series.R, qui envoie la Peugeot 9X8 #94 en tête-à-queue.

En raison du caractère de la piste de Losail, qui ne facilite pas les dépassements et malmène les pneumatiques, l'entame de la course voit un statu quo dans le peloton des Hypercars. Il faut attendre le dépassement des GT3 retardataires pour voir du changement, avec le dépassement de la Peugeot #93 pilotée par Nico Müller sur la Porsche #5 pour le gain de la deuxième place. Quelques minutes plus tard, le pilote suisse attaque avec succès la Ferrari de tête.

Après les premiers arrêts, la Peugeot #93 est prise en chasse par l'armada Porsche, à l'exception de la Proton #99. La première Toyota, celle frappée du #7, est seulement neuvième. Pour Ferrari, la course va prendre un tournant pour le pire avec, tout d'abord, un drive-through infligé à la #50 pour avoir mordu la ligne blanche en regagnant la voie des stands, puis un contact entre la #51 et une GT3 qui fait s'envoler toute la partie arrière de l'Hypercar et force un arrêt anticipé.

Au début de la deuxième heure, la Porsche #6 revient sur la Peugeot #93 et, après une courte lutte, prend le commandement. La 9X8 semble moins bien gérer ses pneumatiques que la LMDh rivale, et l'écart entre les deux se creuse assez rapidement. À noter pourtant que la Porsche #5 est touchée par de grosses vibrations, ce qui la fait sortir de la séquence d'arrêts des voitures de tête et permet à la Jota #12 cliente de prendre la troisième place.

Une fois de plus, l'ordre de tête se fige. L'on note toutefois la remontée de la Toyota #7 jusqu'au cinquième rang avant le cap de la mi-course, Ferrari n'ayant pas réussi à suivre le rythme des prototypes 963. La tombée de la nuit, et le changement de conditions qui l'accompagne, ne perturbe pas la hiérarchie.

L'on s'attendait donc à une victoire "tranquille" de la Porsche #6, cependant un contact avec une Lexus GT3 dans la dernière heure vient redistribuer les cartes. Fort heureusement pour les nerfs de l'équipe allemande, la 963 ne perd qu'un morceau de carrosserie dans l'affaire. L'on doit tout de même effectuer un arrêt supplémentaire afin de coller un sticker du numéro, pour se protéger d'une éventuelle pénalité.

C'est donc la victoire qui revient à la Porsche #6, qui aura mené huit des dix heures de course. Peugeot, qui avait neuf de ses dix doigts sur la coupe du second, perd tout dans les derniers kilomètres. Un problème technique survient sur la 9X8 #93 dans l'avant-dernier tour, alors que les 963 #12 et #5 sont à ses trousses. Les deux LMDh la déposent aisément, et la marque au Lion doit se contenter de la septième place...

Malgré des pneus plus usés, la Jota #12 résiste à la #5 et s'empare de la deuxième position. L'unique Cadillac engagée prend la quatrième place, devant la Ferrari #83 d'AF Corse et la Toyota #7. La voiture sœur, celle des Champions du monde en titre, termine à une décevante dixième place.

Le baptême du feu pour les nouveaux venus n'a pas été de tout repos. L'unique Isotta Fraschini engagée a tenu 157 tours avant d'abandonner, sans jamais quitter le fond du classement Hypercar. La Lamborghini #63 termine 15e de sa catégorie, à cinq tours du vainqueur, tandis que les deux BMW LMDh n'ont pas réussi à se faire une place dans le top 10. Au final, Alpine est la structure qui s'en est le mieux sorti, avec la neuvième place au général pour la voiture #35.

Carton plein pour Porsche

Porsche s'impose aussi en LMGT3 à Losail ! Photo de: Shameem Fahath

Dans la catégorie GT3, la Corvette Z06 #81 de l'équipe TF Sport conserve la tête au départ mais les deux Porsche 911 de Manthey prennent vite l'ascendant, avant qu'un problème technique ne touche la Corvette et la mette hors course. Si les Ferrari 296 d'AF Corse se chargent ensuite de prendre les Porsche en chasse, c'est bien l'Aston Martin Vantage #27 de l'équipe Heart of Racing qui mène le peloton à la mi-course.

Dans la seconde moitié de l'épreuve, la Porsche #92 récupère les commandes, avec l'Aston #27 et la BMW M4 #46, celle de Valentino Rossi, à courte distance. Mais aucune voiture ne parvient à déloger la 911 de tête, qui s'impose avec moins de dix secondes d'avance sur l'Aston #27. La BMW #46 doit se contenter de la quatrième place, c'est l'Aston Martin #777 de D'Station qui monte sur la dernière marche du podium.

1812 KM du Qatar