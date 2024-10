Valentino Rossi pourrait arrêter le WEC en 2025

Septule champion du monde de MotoGP, Valentino Rossi s'est tourné vers le sport automobile à temps plein depuis 2022, année du début de sa collaboration avec le Team WRT. D'abord engagé en GT World Challenge Europe (GTWCE) au volant d'une Audi R8 LMS avec la structure belge, Rossi est passé à la BMW M4 GT3 lorsque l'équipe de Vincent Vosse s'est tournée vers le constructeur bavarois en 2023. Engagé à nouveau en GTWCE, il s'est également essayé à l'Intercontinental GT Challenge, ainsi qu'à la Le Mans Cup en catégorie GT3.

En 2024, en plus de son implication en championnat européen, le pilote italien, pilote officiel BMW, a effectué ses débuts en WEC sur l'une des deux M4 GT3 du Team WRT, aux côtés du Belge Maxime Martin et de l'Omanais Ahmad Al Harthy, avec lesquels il a disputé ses premières 24 Heures du Mans en juin dernier.

Mais pour 2025, le natif d'Urbino pourrait revenir en arrière et ne se consacrer qu'au GTWCE en raison d'un emploi du temps qu'il juge trop dense, comme il l'a récemment confié à Motorsport.com. "Je me suis rendu compte que 16 courses, c'est trop, et je me retrouve dans la même situation qu'en MotoGP", a déclaré Rossi, 45 ans. "Je suis fatigué et ma compagne, Francesca, n'est pas très contente car que je suis toujours sur la route."

Valentino Rossi dispute sa première saison en WEC avec BMW cette saison. Photo de: JEP / Motorsport Images

"Pour 2025, mon objectif est de courir 10 à 11 courses : je devrai décider si je fais le WEC ou le GTWCE. Le premier est un championnat du monde, gagner le titre a donc un prestige particulier, mais dans les courses de Stephane Ratel Organisation [le GTWCE], les courses sont vraiment bonnes avec seulement des voitures GT3."

Pour l'heure, Rossi n'a pas précisé s'il abandonnerait le WEC ou le GTWCE, mais la balance semble pencher pour une implication unique dans la série gérée par Stéphane Ratel, alors que la légende de la moto a laissé entendre que sa saison 2025 "commencera à Bathurst", le circuit australien et sa célèbre course de 12 heures en GT3 ouvrant une nouvelle fois la saison de l'Intercontinental Challenge, émanation mondiale du GTWCE, et qui inclut également les 24 Heures du Nürburgring et les 24 Heures de Spa, notamment.

Vincent Vosse, le patron du Team WRT, a précisé la situation de Rossi auprès de Motorsport.com. "Vale veut réduire son nombre de courses et la seule façon d'y parvenir est de ne faire qu'un seul championnat", a ainsi déclaré le dirigeant belge. "C'est une décision qui doit être prise : roulera-t-il en WEC ou en GTWCE ? C'est quelque chose qui est en suspens et qui n'est pas vraiment clair pour le moment. Il y a de nombreux facteurs, dont l'un est la performance de la BMW en WEC, qui n'a pas été à la hauteur de nos espérances, et un autre est la catégorisation FIA de Valentino."

Le détail de son engagement en GTWCE en 2025, que ce soit en série Sprint ou Endurance, n'est pas encore connu. On rappellera également que Valentino Rossi devrait piloter l'Hypercar M Hybrid V8 de BMW en test d'ici la fin de la saison actuelle.

"A priori [Valentino] pilotera le prototype avant la fin de l'année, comme nous l'avons dit", a poursuivi Vincent Vosse. "Et la meilleure occasion pour cela semble être le rookie test [à Bahreïn le 3 novembre, ndlr]."

Un test qui ne devrait pas déboucher sur un volant de titulaire en Hypercar, même si Rossi n'a pas caché son intérêt pour la catégorie ultime de l'endurance. "J'adorerais courir en Hypercar, car c'est le MotoGP des prototypes", a-t-il déclaré. "Peut-être qu'à l'avenir, il y aura une place en Hypercar, il faut voir."