Vandoorne nouveau réserviste de Peugeot en Endurance

Champion du monde de Formule E en titre, Stoffel Vandoorne va vivre une année 2023 décidément bien remplie puisqu'il s'est officiellement engagé comme pilote de réserve de Peugeot Sport en WEC. Une corde de plus à son arc, alors que le Belge fait désormais partie de la galaxie Stellantis puisqu'il a quitté l'hiver dernier l'écurie Mercedes pour rejoindre DS Penske dans le championnat de monoplaces électriques.

Âgé de 30 ans, Vandoorne succède à James Rossiter, précédemment réserviste de Peugeot pour le programme 9X8 mais désormais éloigné de la piste puisqu'il a pris la direction de la nouvelle équipe Maserati en Formule E. En novembre dernier, Vandoorne aurait dû tester l'Hypercar 9X8 lors des essais du Rookie Test du WEC à Bahreïn, mais une crise d'appendicite suivie d'une opération l'en avait empêché.

Peugeot n'a pas précisé s'il avait depuis eu l'occasion de piloter une première fois son Hypercar, alors que la marque française a effectué plusieurs séances d'essais pour peaufiner le développement de sa machine avant le début de la saison 2023, programmé en mars prochain à Sebring. L'arrivée de Vandoorne ajoute en tout cas une troisième discipline à celui qui, en plus de la Formule E et du WEC, sera également réserviste chez Aston Martin en Formule 1 aux côtés de Felipe Drugovich.

"J'ai le sentiment que le programme dont je dispose est vraiment parfait entre l'Endurance, la Formule E et la Formule 1", se réjouit Vandoorne. "C'est génial de participer au développement de l'Hypercar Peugeot 9X8. Le concept unique de la 9X8 fait que tout le monde parle à nouveau de Peugeot. On peut bâtir un avenir solide ensemble."

Peugeot s'appuie sur six titulaires en WEC, un an après avoir également dû faire face à la défection de Kevin Magnussen, depuis remplacé par Nico Müller aux côtés de Jean-Éric Vergne, Loïc Duval, Paul di Resta, Mikkel Jensen et Gustavo Menezes. Le Lion a fait son retour en Endurance lors des 6 Heures de Monza en juillet dernier, après avoir fait l'impasse sur les 24 Heures du Mans. L'épreuve phare de l'Endurance sera cette année au menu pour la 9X8, qui sera au départ de l'édition du centenaire face aux nombreuses autres marques engagées en Hypercar, que ce soit via le LMH ou via le LMDh.

