Vanwall annonce le recrutement d’un nouveau pilote

L'équipe Vanwall Racing, dont le fonctionnement et la partie opérationnelle sont dans les faits assurés par l'entreprise ByKolles dirigée par Colin Kolles, sera l'un des acteurs de ce que beaucoup voient comme un nouvel âge d'or de l'Endurance mondiale, à savoir la réunion au sein de la catégorie Hypercar du WEC des LMH arrivées dès 2022 et des LMDh qui vont faire leur entrée en scène cette année. La structure disposera d'une voiture engagée pour la saison complète du Championnat du monde, et confiée à un trio de pilotes composé de Jacques Villeneuve, Tom Dillmann et Esteban Guerrieri.

Alors que la possibilité d'engager une seconde LMH lors des 24 Heures du Mans est déjà évoquée, la structure a annoncé qu'Esteban Muth rejoignait son pool de pilotes. Le Belge officiera en tant qu'essayeur et réserviste, après avoir eu l'opportunité de piloter la Vanwall Vandervell 680 à Barcelone et Aragón lors de tests en décembre. Spécialisé dans le pilotage de GT, le pilote de 21 ans a disputé les deux dernières saisons du DTM mais a dû mettre fin à sa saison 2022 précocement en raison de problèmes de santé.

Esteban Muth lors de la manche DTM du Norisring en 2022.

"Il est clair que les courses d'Endurance ont le vent en poupe et que pour tout pilote qui veut briller sur la scène internationale, le WEC est une discipline incontournable", a déclaré Muth. "Avec l'introduction de la réglementation Hypercar, l'avenir est prometteur ! La renaissance d'une marque comme Vanwall est quelque chose de très spécial. C'est un plaisir absolu d'être invité à rejoindre cette équipe en tant que pilote d'essai et de réserve officiel. Mon espoir est évidemment de me retrouver un jour en course au volant de cette superbe Vanwall Vandervell 680. C'est le début d'une grande aventure, que je vais combiner avec un autre programme." Cet autre programme sera annoncé dans les semaines à venir.



Boris Bermes, responsable des opérations chez Vanwall, a ajouté : "Nous sommes ravis d'accueillir Esteban dans notre équipe. Les aptitudes naturelles d'Esteban au volant nous ont convaincus et il va nous montrer ce dont il est capable dans les années à venir. Nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec Esteban pour soutenir son développement en tant que pilote."