Vergne et Magnussen parmi les pilotes Peugeot Hypercar

C'est officiel, nous connaissons le line-up de Peugeot pour le grand retour de la marque au lion dans la catégorie reine du Championnat du monde d'Endurance, catégorie reine qui n'est plus le LMP1 mais l'Hypercar. Le constructeur sochalien va faire confiance à deux pilotes qui ont l'expérience du LMP1, Gustavo Menezes et Loïc Duval. Ce dernier a remporté le FIA WEC et les 24 Heures du Mans en 2013.

Ils seront accompagnés par trois anciens pilotes de Formule 1 : Jean-Éric Vergne, Paul Di Resta et Kevin Magnussen. Di Resta et Vergne sont des habitués du LMP2 et vont évoluer pour la première fois en catégorie reine, ce qui leur permettra de jouer la victoire au général, tandis que les performances seront similaires à celles du LMP2 jusqu'en 2020 selon la nouvelle réglementation. Magnussen, quant à lui, vient de découvrir le monde de l'Endurance en IMSA avec Chip Ganassi Racing.

Le sixième athlète sera Mikkel Jensen, le moins expérimenté de tous qui, à 26 ans, reste sur une première campagne en LMP2 en ELMS et en IMSA avec de nombreux podiums. Enfin, James Rossiter assumera le rôle de pilote de réserve, lui qui a participé à 18 courses de WEC de 2012 à 2019, en LMP2 et en LMP1.

On ne sait pas encore quelle sera la première course de Peugeot Sport en 2022 ; les premiers essais de l'Hypercar au lion sont prévus fin 2021.

