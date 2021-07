Vergne : "Une voiture qui marquera l'histoire du Mans"

"Honnêtement, ça laisse sans voix". Et si Jean-Éric Vergne était celui qui résume le mieux le sentiment général après la présentation de la Peugeot 9X8 ? En levant le voile sur ce que sera sa future Hypercar pour son retour en Endurance, le constructeur français a clairement frappé fort, choisissant de "casser les codes" aussi bien techniques qu'esthétiques. Il faudra patienter pour savoir ce que la 9X8 a réellement dans le ventre, mais une chose est sûre, elle ne laisse pas indifférent.

"Quand on voit une voiture comme ça… sans aileron arrière… c'est révolutionnaire !", souligne Jean-Éric Vergne, l'un des sept pilotes ayant intégré le programme Endurance de Peugeot Sport. "Ce sera une voiture qui marquera l'histoire du Mans. On entre dans l'histoire quand on gagne. Nous devons donc nous assurer que nous gagnerons avec cette voiture. Mais si cette voiture gagne Le Mans, ce sera une voiture qui marquera l'histoire. Tout le design est fou."

Elle est ce à quoi l'on pense quand on dit Hypercar. C'est une Hypercar ! Kevin Magnussen

Cette 9X8 n'est encore qu'un concept puisqu'elle ne roulera pour la première fois que d'ici la fin de l'année, conformément au tableau de marche prévu, avant des débuts en compétition courant 2022. Visuellement frappante, elle sera donc encore amenée à évoluer, mais l'esprit général est bel et bien celui montré au grand public lors de cette présentation.

"Elle devrait en être très proche", promet le directeur technique Olivier Jansonnie en évoquant la version définitive. "La surface de cette voiture, que nous avons maintenant, est essentiellement ce qu'était la voiture de course il y a deux ou trois mois, quand nous avons gelé les surfaces pour sortir ce modèle. Depuis, nous avons continué à développer notre concept. Il y a donc eu quelques changements mais au moins, le concept principal est là."

Pour ce qui est du "i-Cockpit" préfigurant l'habitacle très hi-tech de cette Hypercar, là aussi il faudra faire place à d'évidents ajustements. "Nous devons passer par l'installation de tous nos pilotes dans la voiture", rappelle Olivier Jansonnie. "Sept pilotes de tailles différentes qui doivent s'adapter au même environnement. Et puis nous allons travailler sur l'ergonomie et voir tout ce que nous pouvons faire."

L'absence d'aileron arrière sur cette 9X8 demeure bien entendu le point qui attise le plus de curiosités. Cette opportunité offerte par le règlement LMH a été saisie aussi bien pour le critère de performance que celui de l'esthétique puisqu'elle permet ainsi "d'avoir une signature spécifique et de rendre cette voiture vraiment emblématique", comme le souligne le designer Matthias Hossann.

"Dans la réglementation, il est possible d'atteindre le niveau de performance requis sans vraiment avoir besoin d'un aileron arrière", précise Olivier Jansonnie. "C'est la première chose. Nous pensons également que c'est quelque chose que nous pouvons utiliser comme un avantage. Et c'était quelque chose qui, dans la discussion avec l'équipe de Matthias, allait clairement dans le sens de la rupture qu'il mentionnait plus tôt."

En attendant de voir la 9X8 à l'œuvre, laissons la conclusion à l'un de ses futurs pilotes, Kevin Magnussen, lui aussi clairement séduit par ce look inédit. "Avec ça, on a l'impression que le sport automobile va être une nouvelle ère", concède le Danois. "Elle ne ressemble à aucune autre voiture de course que vous ayez déjà vue. Elle est ce à quoi l'on pense quand on dit Hypercar. C'est une Hypercar !"

