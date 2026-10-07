Comment la victoire de Toyota à Fuji a été aidée par un photographe

Toyota a remporté une victoire surprise lors de la manche japonaise du WEC, à Fuji, grâce à un final spectaculaire et à un gros coup tactique.

Même si la TR010 Hybrid était loin d'être la voiture la plus rapide en rythme pur, la n°8 pilotée par Sébastien Buemi, Brendon Hartley et Ryo Hirakawa a réussi à s'imposer, aidée par l'intervention inattendue d'un photographe de l'équipe.

Un accident important survenu dans la dernière heure a nécessité de longues réparations de la glissière de sécurité au bout de la ligne droite. Alors que les équipes rivales évaluaient encore la durée de l'interruption, chez Toyota, on analysait déjà les lieux de l'accident.

Le conseiller de l'écurie japonaise, Alexander Wurz, a expliqué que toute l'équipe avait collaboré pour estimer la durée de la neutralisation.

"Toute l'équipe a travaillé ensemble, y compris le photographe, la direction de l'équipe te moi-même en tant que conseiller", a déclaré l'Autrichien à Motorsport.com.

Le photographe a immédiatement transmis des images haute résolution des barrières endommagées au mur des stands. Wurz, qui possède également une expérience dans la conception de circuits, s'est rendu en personne sur les lieux de l'accident muni d'une radio.

"Je me suis précipité sur place, j'ai examiné la situation et j'ai indiqué qu'il faudrait au moins 25 minutes avant que la course puisse reprendre."

Photo : WEC

Cette évaluation a permis à l'équipe stratégique de prendre une décision cruciale lors du dernier arrêt au stand effectué sous le régime de la voiture de sécurité, en optant pour un ravitaillement réduit.

"Le point essentiel, c'est que nous avons ravitaillé la voiture avec la quantité minimale de carburant, car nous avions supposé que nous n'allions pas disposer d'un relais complet. Nous avons ravitaillé le strict minimum et nous avions raison. Tous les autres ont fait le plein, et c'est pourquoi nous sommes repartis les premiers avec la voiture n°8."

De plus, l'équipe a décidé de ne pas changer de pneus pour économiser encore un temps précieux. Ce choix qui a donné lieu à un dernier relais à suspense lorsqu'il s'est mis à pleuvoir légèrement sur la piste.

"Une petite pluie sur les pneus slicks usés face àl'Alpine qui arrivait derrière avec des pneus plus neufs : ça, c'était une véritable épreuve pour les nerfs", a analysé l'ancien pilote de F1 et de WEC . "Mais Ryo Hirakawa a remporté la victoire de manière sensationnelle."

Le héros local a en effet défendu sa première place avec des pneus usés jusqu'au drapeau à damier, offrant ainsi la fin de course la plus serrée de l'histoire du WEC et propulsant Toyota en tête du championnat à l'approche des dernières manches de la saison.

"Nous n'avons pas gagné à Fuji parce que nous étions les plus rapides, mais parce que, au moment où il a fallu donner le maximum, nous avons réalisé un coup plus habile que toutes les autres équipes."