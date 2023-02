Villeneuve avec Vanwall en WEC : "Ce sera difficile"

Charger le lecteur audio

Parmi les 13 Hypercars engagées par la saison 2023 du Championnat du monde d'Endurance, la Vanwall Vandervell 680 portant le numéro 4 dispose en son équipage d'un Champion du monde de F1, à savoir Jacques Villeneuve, aujourd'hui âgé de 51 ans. Un attelage surprise qui s'est matérialisé en quelques mois et finalement un peu par hasard, c'est en tout cas ce qu'a expliqué Colin Kolles, à la tête du projet via ByKolles qui gère en réalité l'engagement de la structure en WEC.

Interrogé sur la concrétisation de l'engagement de Villeneuve pour 2023, Kolles a ainsi déclaré : "Pour être honnête, c'était plus ou moins une coïncidence. Nous nous connaissons depuis de nombreuses années par le biais de la Formule 1. Et grâce à un ami commun, nous sommes entrés en contact. Il semblait très intéressé par la possibilité de reprendre la compétition pour une saison complète. Nous avons donc organisé ce test à Barcelone et nous l'avons invité pour voir s'il appréciait de piloter la voiture. Comme c'était le cas, nous avons essayé de trouver une solution pour le faire signer et aller de l'avant."

L'arrivée de celui qui remporta l'Indy 500 en 1995 et fut sacré chez Williams en 1997 est vécu comme une opportunité mais également un défi par Kolles : "Je pense que c'est très positif pour nous, pour le WEC, pour tout le monde d'avoir un Champion du monde de Formule 1, un Champion d'IndyCar et un vainqueur des 500 miles d'Indianapolis. Ce sera difficile, le chemin sera long, car il n'a pas eu beaucoup de kilométrage avec la voiture. Mais nous avons le Prologue à Sebring, donc nous avons l'intention de lui donner le plus de kilomètres possible et nous verrons comment il évolue."

Le bonheur des uns faisant le malheur des autres, João Paulo de Oliveira n'a pas été retenu pour l'équipage inscrit en WEC puisque Villeneuve fera équipe avec le Français Tom Dillmann et l'Argentin Esteban Guerrieri. "JP est un de nos amis, il était notre pilote comme vous le savez, nous le connaissons depuis plus de 20 ans", a rappelé Kolles, qui en a profité pour réaffirmer son ambition d'aligner une seconde Vanwall, notamment aux 24H du Mans. "Quand il est parti en Europe, nous sommes restés en contact et nous nous sommes occupés de lui. JP fait toujours partie de notre réseau, et si nous avons la possibilité d'avoir une deuxième voiture pour Le Mans, ou pour l'avenir, JP est toujours une option. C'est un pilote très talentueux et rapide."

Propos recueillis par Jamie Klein