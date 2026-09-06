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Résumé de qualifications
WEC Lone Star Le Mans

WEC Austin : Ferrari décroche la pole devant Cadillac avec un chrono identique !

Les quatre premières voitures se tiennent en seulement 0"050 au terme d'une séance d'Hyperpole très disputée du Lone Star Le Mans, à Austin.

Gary Watkins
Gary Watkins
Mis à jour:
#51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Giovinazzi

Photo de : FIA WEC / DPPI

Le pilote Ferrari Antonio Giovinazzi a décroché sa deuxième pole de la saison 2026 en WEC à Austin, après avoir signé exactement le même chrono que Jack Aitken (Cadillac).

Giovinazzi a réalisé le meilleur temps en 1'52"445 au volant de la Ferrari 499P Hypercar n°51 lorsque le drapeau à damier est tombé au terme des dix minutes de la séance d'Hyperpole, samedi au Texas.

Aitken a ensuite établi exactement le même chrono avec la Cadillac V-Series-R LMDh n°38, à l'issue de son deuxième tour lancé sur le Circuit des Amériques, long de 5,51 km.

La pole est revenue à Giovinazzi puisqu'il avait réalisé son temps avant Aitken.

Charles Milesi a également amélioré son chrono dans les derniers instants au volant de l'Alpine A424 LMDh n°35. Son 1'52"474 lui a permis de prendre la troisième place.

Harry Tincknell, au volant de l'Aston Martin Valkyrie LMH n°007, a ainsi été repoussé au quatrième rang.

Aston Martin semblait mal partie pour confirmer le rythme affiché lors des essais libres, alors que le chrono s'écoulait dans les dernières minutes de la première séance de qualifications, d'une durée de 12 minutes. Mais Tincknell a trouvé plus d'une demi-seconde pour intégrer le top 10 et accéder à l'Hyperpole.

La Ferrari n°51 est en pole position des 6 Heures d'Austin.

La Ferrari n°51 est en pole position des 6 Heures d'Austin.

Photo de: James Moy Photography via Getty Images

La cinquième place sur la grille est revenue à la deuxième Ferrari officielle d'AF Corse, pilotée par Nicklas Nielsen.

Son chrono de 1'52"833 au volant de la voiture n°50 lui a permis de devancer Victor Martins, sixième avec l'Alpine n°36 en 1'52"886.

Ryo Hirakawa a accusé un dixième de retard supplémentaire pour prendre la septième place avec la Toyota TR010 Hybrid LMH n°8, juste devant Mathys Jaubert au volant de la Genesis GMR-001 LMDh n°17.

Kamui Kobayashi s'élancera juste derrière son coéquipier en neuvième position avec la Toyota n°7, tandis que Mathieu Jaminet prendra la dixième place derrière Jaubert avec la Genesis n°19.

Aucune des deux BMW M Hybrid V8 LMDh de WRT n'est parvenue à accéder à l'Hyperpole. Dries Vanthoor a échoué à un dixième de seconde, en 11e position de la première séance de qualifications avec la voiture n°15.

Peugeot n'est pas non plus parvenu à faire passer l'une de ses deux 9X8 LMH dans la seconde partie des qualifications.

Aston Martin dans son jardin en LMGT3

La pole en LMGT3 pour Eduardo Barrichello.

La pole en LMGT3 pour Eduardo Barrichello.

Photo de: FIA WEC / DPPI

En LMGT3, l'équipe Heart of Racing Aston Martin a décroché sa troisième pole consécutive dans la catégorie avec sa voiture n°23 pilotée par Eduardo Barrichello.

Le Brésilien, fils de Rubens Barrichello, vainqueur de 11 Grands Prix de Formule 1, a dominé la séance d'Hyperpole de dix minutes au volant de son Aston Martin Vantage GT3 en 2'05"160, après la pole décrochée par Kobe Pauwels avec la même voiture lors de la précédente manche à Interlagos, en juillet.

Barrichello, qui avait manqué la course brésilienne en raison de ses engagements en IMSA, a ensuite amélioré son chrono en 2'05"103, mais celui-ci lui a été retiré pour non-respect des limites de la piste.

Zach Robichon a permis à l'équipe THOR Aston de signer un doublé, le Canadien terminant à un peu plus d'un dixième de son équipier avec un chrono de 2'05"284.

La troisième place de la catégorie est revenue à Timur Boguslavskiy avec la Porsche 911 GT3-R n°91 de Manthey, en 2'05"483.

Les 6 Heures d'Austin (Lone Star Le Mans) débuteront dimanche à 13h00, heure locale (20 heures en France).

Lone Star Le Mans - Hyperpole Hypercar

Toutes les statistiques
 
Pos. Équipe # Pilotes Voiture Tours Temps Écart km/h
1
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
51 Italy A. Pier Guidi United Kingdom J. Calado Italy A. Giovinazzi Ferrari 499P 5

1'52.445

   176.502
2
Cadillac Hertz Team JOTA HYPERCAR
38 New Zealand E. Bamber France S. Bourdais United Kingdom J. Aitken Cadillac V-Series.R 6

+0.000

1'52.445

 0.000 176.502
3
Alpine Endurance Team HYPERCAR
35 Portugal A. Félix da Costa France C. Milesi Austria F. Habsburg Alpine A424 5

+0.029

1'52.474

 0.029 176.456
4
Aston Martin THOR Team HYPERCAR
007 United Kingdom H. Tincknell United Kingdom T. Gamble United Kingdom R. Gunn Aston Martin Valkyrie 5

+0.050

1'52.495

 0.021 176.423
5
FERRARI AF CORSE HYPERCAR
50 Italy A. Fuoco Spain M. Molina Denmark N. Nielsen Ferrari 499P 5

+0.428

1'52.873

 0.378 175.833
6
Alpine Endurance Team HYPERCAR
36 France F. Makowiecki France J. Gounon France V. Martins Alpine A424 5

+0.441

1'52.886

 0.013 175.812
7
Toyota Racing HYPERCAR
8 Switzerland S. Buemi New Zealand B. Hartley Japan R. Hirakawa Toyota GR010 - Hybrid 5

+0.540

1'52.985

 0.099 175.658
8
Genesis Magma Racing HYPERCAR
17 Germany A. Lotterer Brazil P. Derani
M. Jaubert
Genesis GMR-001 5

+0.561

1'53.006

 0.021 175.626
9
Toyota Racing HYPERCAR
7 United Kingdom M. Conway Japan K. Kobayashi Netherlands N. de Vries Toyota GR010 - Hybrid 4

+0.848

1'53.293

 0.287 175.181
10
Genesis Magma Racing HYPERCAR
19 France M. Jaminet France P. Chatin Spain D. Juncadella Genesis GMR-001 5

+1.050

1'53.495

 0.202 174.869
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