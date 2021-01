Le WEC remplace Sebring par Portimão pour sa manche d'ouverture

La saison 2021 du WEC devait débuter par une épreuve d'une douzaine d'heures organisée sur le circuit américain de Sebring. Finalement, devant la situation sanitaire mondiale toujours délicate en raison de la pandémie de COVID-19, c'est au Portugal que seront lancés l'exercice et l'ère des Hypercars, avec une course de huit heures. La décision a été annoncée ce vendredi matin après plusieurs semaines de rumeurs sur la faisabilité du voyage vers les États-Unis.

"Suite aux différentes décisions gouvernementales liées à l'évolution de la pandémie de COVID-19 et notamment celles concernant les restrictions de voyage, une décision devait être prise au plus tôt, en prenant en compte notamment, que le fret maritime devait embarquer pour les États-Unis au tout début du mois de février", peut-on lire dans un communiqué publié par le WEC.

"Le WEC n'a pas souhaité prendre de risque inconsidéré et après discussion avec l'IMSA, le Sebring International Raceway et la FIA, il a été décidé d'organiser la première course 2021 sur le continent européen au Portugal, sur le circuit de Portimão. Une décision difficile à prendre mais dictée par un principe de précaution et dans l'intérêt des acteurs du Championnat du monde."

L'épreuve aura lieu du 2 au 4 avril et sera précédée par le test de pré-saison (Prologue), lui aussi sur le Circuit de l'Algarve, les 30 et 31 mars.

Concernant la suite du programme, le WEC a insisté sur sa volonté de le voir se dérouler comme prévu, ce qui signifie donc que Sebring ne retrouvera normalement pas de date au calendrier 2021. "La suite du calendrier de la saison WEC 2021 demeurera inchangée : Spa-Francorchamps sera le théâtre de la deuxième manche au début du mois de mai, suivi par les 24 Heures du Mans en juin", poursuit le communiqué. "Monza accueillera sa première course WEC en juillet, puis le championnat doit retourner à Fuji (Japon) en septembre. La Saison 9 du WEC se conclura à Bahreïn en novembre."

Frédéric Lequien, directeur général du WEC, qui a pris la succession de Gérard Neveu plus tôt ce mois-ci, a déclaré : "Les différentes décisions gouvernementales liées à la pandémie restent imprévisibles, et, après plusieurs discussions avec les principaux acteurs, la décision de rester en Europe pour ce début de saison a été prise. Nous préférons anticiper et ne pas subir les conséquences d'une annulation de dernière minute qui aurait eu des répercussions économiques désastreuses pour l'ensemble du championnat."

Ce choix pourrait avoir pour conséquence de permettre à la LMH de Glickenhaus d'être sur la grille de la première manche de la saison. Le constructeur avait en effet décidé de ne pas voyager aux États-Unis afin de se concentrer sur les tests de la 007 LMH sur le continent européen. Toutefois, le propriétaire de la structure, Jim Glickenhaus, avait expliqué qu'il serait possible pour elle de se joindre à la grille si jamais l'ouverture du championnat avait finalement lieu en Europe.

Une autre conséquence sera, pour les pilotes Toyota Kamui Kobayashi et Kazuki Nakajima, de manquer la manche inaugurale de la saison de Super Formula au Japon, à Fuji, qui est prévue le même week-end que les 8 Heures de Portimão.

C'est la deuxième fois consécutivement que les 1000 Miles de Sebring sont retirés du calendrier. L'an passé, l'annulation avait eu lieu une semaine avant la course, là encore en raison de la pandémie.

Au contraire, le Circuit de l'Algarve poursuit sa moisson de championnats internationaux majeurs dans le contexte de la crise sanitaire : après avoir accueilli son premier Grand Prix de F1 en octobre dernier puis la finale de la saison 2020 de MotoGP en novembre, la piste connaîtra sa première expérience en WEC.

Voir aussi :