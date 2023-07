Incendie destructeur : la saison World RX de Loeb et Chicherit est finie

C'est un gros coup dur qu'a vécu l'équipe Special ONE sur le circuit de Lydden Hill, dans le Kent (Angleterre), ce week-end. Sur le théâtre de la quatrième manche du Championnat du monde de Rallycross, le team de Sébastien Loeb et Guerlain Chicherit a vu un incendie rapide se déclarer au petit matin sur la voiture #9 pilotée habituellement par le champion alsacien alors qu'elle se trouvait dans le parc.

L'incendie a eu le temps de toucher l'ensemble de la zone de l'équipe française, qui engage deux Lancia Delta Evo-e RX électriques, ainsi que l'un des deux camions-ateliers présents. Les trois véhicules ont été totalement détruits en dépit de l'intervention rapide des pompiers, et l'incendie a pu être contenu pour ne pas se propager dans d'autres zones auprès des concurrents ou du personnel se trouvant sur place.

Bien entendu, l'équipe a été contrainte à déclarer forfait pour la manche anglaise et se montre touchée par la disparition de ces "deux magnifiques Delta Evo-e RX, dont il ne reste aujourd'hui que des photos et vidéos".

Surtout, c'est l'ensemble de la saison du team qui est compromise, Special ONE ne pouvant s'aligner sur les quatre dernières épreuves de la saison. L'équipe a annoncé qu'elle ne disposait pas d'autres véhicules ou matériel d'assistance permettant de s'aligner sur le reste de la saison.

Pas une erreur du team

"À ce stade", tient à préciser l'équipe par voie de communiqué, "nous pouvons déjà avancer qu'aucune erreur de manipulation n'a été commise par le personnel de l'équipe Special ONE Racing, ni par celui de ses partenaires. Une enquête a été ouverte par la FIA pour déterminer l'origine du feu qui s'est déclaré sans que personne ne soit en train d'intervenir physiquement sur la voiture dont le système de propulsion électrique était en cours de recharge depuis plusieurs minutes."

Affecté par ce projet au sein duquel il s'investit fortement personnellement, Sébastien Loeb a tout d'abord tenu à saluer l'ensemble des membres de l'équipe. "Après l'incendie qui s'est déclaré sous la structure abritant nos deux voitures, la première nouvelle essentielle a été de savoir qu'aucun membre de l'équipe n'a été blessé. Toutes mes pensées vont à l'ensemble des hommes et des femmes qui ont travaillé ou qui travaillent sur ce projet avec tant de détermination et de passion et qui ont tout vu partir en fumée en quelques instants."

Guerlain Chicherit, pilote de la Delta Evo-e RX #36 et cofondateur du team, doit encore se remettre d'une telle peine. "Regarder nos voitures partir en fumée fut un moment particulièrement douloureux à vivre pour moi et pour toute l'équipe qui investissait tant d'amour et d'énergie depuis des mois dans ce programme. Au-delà des pertes matérielles, je préfère ne retenir qu'aucune blessure n'est à déplorer du côté du personnel dont je souligne l'immense professionnalisme. Je tiens à témoigner toute mon admiration et ma fierté envers chacun des membres de l'équipe pour avoir agi avec justesse et courage du début à la fin de l'incendie."