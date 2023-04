Loeb revient en Rallycross au volant d'une Lancia Delta !

Charger le lecteur audio

Sébastien Loeb a certes mis de côté ses piges en WRC et quitté l'Extreme E, son agenda 2023 va rester chargé ! Le nonuple Champion du monde des rallyes va faire cette année son grand retour en Championnat du monde de Rallycross, après avoir accepté d'intégrer le projet monté par Guerlain Chicherit. Les deux hommes piloteront une Lancia Delta Evo-e RX, un modèle rétrofité à l'électrique de l'emblématique voiture des années 80 et 90 ! La préparation sera confiée à la structure Special One Racing.

L'équipe annonce l'engagement de deux autos en World RX pour au moins trois saisons avec cette voiture conçu et fabriquée par GCK Performance et aperçue pour la première fois en novembre dernier sur le Nürburgring. Les deux pilotes se côtoyaient quant à eux déjà en Rallye-Raid chez Prodrive.

Sébastien Loeb a décroché deux victoires en Rallycross mondial lors de son passage dans la discipline avec Peugeot entre 2016 et 2018, mais la discipline a énormément évolué en devenant 100% électrique. La manche d'ouverture aura lieu début juin à Montalegre, au Portugal.

"Je suis de la génération qui a été bercée par les victoires des Lancia Delta en rallye", souligne Sébastien Loeb. "Alors forcément, j'ai un faible pour cette voiture. Mais quand Guerlain m'a parlé pour la première fois d'en engager une en rallycross... Je l'ai pris pour un fou ! Et puis j'ai essayé la voiture en décembre 2022 et j'ai été immédiatement conquis par ses qualités dynamiques. Je crois beaucoup en ce projet et j'ai déjà hâte de le défendre sur les pistes du monde entier."

La voiture sera officiellement présentée le mois prochain, lors du Charade Super Show. Quant au calendrier du World RX, il comptera un total de neuf rendez-vous en 2023.

"C'est un rêve pour moi que d'aligner en World RX deux voitures de ma propre marque, dont l'une confiée à une légende du sport", se réjouit Guerlain Chicherit. "Toutes les conditions sont réunies pour faire de Special One Racing une équipe de premier plan. Nous aurons dès cette saison l'opportunité de marquer l'histoire en devenant les premiers à faire gagner une voiture rétrofitée dans une course d'un Championnat du monde. À nous de jouer maintenant !"