ES8 à 9 - Abandon pour Loeb, dégâts pour Rovanperä, Neuville leader !

Charger le lecteur audio

C'était décidément bien trop calme pour durer ! Pressentie pour être une épreuve très sélective où il allait être surtout question de survie chez les pilotes, le Rallye de l'Acropole avait pourtant débuté sans réel accroc vendredi. Avare de faits saillants hier, la manche grecque s'est pour le moins bien rattrapée ce matin en provoquant une véritable hécatombe, notamment chez les leaders.

Après une première spéciale, Pyrgos 1, remportée par Ott Tänak, les événements se sont en effet précipités avec d'abord un problème technique sur la Ford Puma du leader, Sébastien Loeb, contraint de mettre pied à terre sur la liaison entre l'ES8 et l'ES9. Peu d'informations ont pour l'instant filtré, mais la courroie d'alternateur serait incriminée et l'Alsacien a finalement été contraint à l'abandon.

Son compatriote Pierre-Louis Loubet, impressionnant hier et signataire des deux premiers scratchs de sa carrière, n'a pas non plus été épargné, victime d'une crevaison à l'avant gauche dans Perivoli 1. Le Corse a néanmoins pu rallier l'arrivée au ralenti après que son pneu se soit délaminé, perdant un temps précieux pour chuter à la septième place au classement.

Kalle Rovanperä a quant à lui percuté un arbre, ce qui a grandement endommagé l'arrière de sa Toyota et plus précisément sa suspension. Le leader du championnat a néanmoins pu lui aussi voir le bout de la spéciale, mais se trouve relégué hors du top 10 après une première journée déjà très compliquée pour lui.

Les Hyundai trustent la tête de course

Quatrième hier soir, Thierry Neuville hérite donc de la tête du rallye, non sans avoir dépassé auparavant à la régulière Esapekka Lappi mais aussi Loubet dans l'ES8. Le pilote belge affiche ainsi 18"8 d'avance sur son coéquipier Ott Tänak, alors que Lappi complète le podium provisoire à 22"5. Dani Sordo assure quant à lui la présence des trois Hyundai Rally1 dans le top 4, pendant qu'Elfyn Evans pointe au cinquième rang devant Gus Greensmith et donc Loubet.

Viennent ensuite Takamoto Katsuta et Craig Breen, respectivement aux huitième et neuvième positions, alors que le top 10 est complété par le leader du WRC2, Emil Lindholm sur Skoda. Les concurrents sont actuellement engagés sur la célèbre spéciale de Tarzan, dixième parcours chronométré d'un Rallye de l'Acropole qui pourrait bien réserver encore de nombreuses surprises.

Rallye de l'Acropole - Classement à l'issue de l'ES9