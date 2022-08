ES13 à 16 - Abandon de Neuville, Tänak nouveau leader

Charger le lecteur audio

Il n'y aura pas de deuxième victoire d'affilée à domicile pour Thierry Neuville. En effet le pilote belge, qui menait son épreuve nationale depuis l'abandon hier matin dans l'ES2 de Kalle Rovanperä, est à son tour parti à la faute en fin de journée ce samedi. Le pilote Hyundai était à l'attaque dans l'ES15, Wijtschate 2, alors qu'il affichait pourtant une large avance de 17"2 sur son coéquipier Ott Tänak.

Il s'est finalement fait piéger dans un virage serré à gauche, victime de sous-virage après avoir roulé sur des graviers situés à l'intérieur. Un tout-droit s'en est suivi, et le Belge a fini sa course dans le fossé côté opposé. Si les spectateurs présents sur place ont de nouveau tout fait pour le tirer de ce mauvais pas, les dégâts concentrés sur la partie avant droite de sa i20 N ont amené le pilote Hyundai à mettre définitivement pied à terre quelques dizaines de mètres plus loin sur une route d'accès.

Ce nouvel abandon, le deuxième de cette deuxième étape après celui de Craig Breen survenu dans la matinée, permet donc à Tänak de prendre la tête du rallye, l'Estonien qui a décroché les deux derniers scratchs de la journée. Ce dernier peut néanmoins s'estimer heureux d'être encore en course après des problèmes de transmission rencontrés lors de l'ES10 – dont l'interruption suite à l'accident de Breen lui a sans doute sauvé la mise. Il évolue cependant sous la menace toujours présente d'Elfyn Evans, qui n'a bouclé cette deuxième journée qu'à 8"2.

Esapekka Lappi, dépositaire du meilleur temps dans l'ES10, profite également de l'aubaine pour pointer à la troisième place ce soir, ce qui le met dans une position idéale pour aller chercher demain un deuxième podium consécutif après celui obtenu sur ses terres finlandaises il y a deux semaines. Le pilote Toyota aurait pu lui aussi tout perdre dans l'ES13, où il a été victime d'un gros survirage dans un virage à droite. Plus de peur que de mal cependant, Lappi affichant une nette avance sur le quatrième, Oliver Solberg.

Fourmaux pénalisé, mais toujours dans le top 5

Le suédois semble en bonne voie pour décrocher également un résultat de choix en Belgique, ce qui serait son meilleur en WRC. Le pilote de la troisième Hyundai engagée ce week-end peut en effet souffler un peu à présent suite à la pénalité infligée à son adversaire Adrien Fourmaux, avec qui il est en bataille depuis le début de l'épreuve.

Le Français, qui vise lui aussi son meilleur résultat dans la catégorie, a eu le malheur d'être sanctionné de 20" pour avoir rallié le départ de l'ES15 avec deux minutes de retard à cause de spectateurs imprudents situés près des routes. Le Nordiste devance Takamoto Katsuta, qui souffre toujours d'un système hybride fonctionnant par intermittence et qui pénalise grandement ses performances.

Malgré une pénalité, Fourmaux reste en bonne voie pour aller chercher son meilleur résultat en WRC.

Le Japonais fait tout de même preuve de témérité et évolue à la sixième place. Il devance dans la catégorie Gus Greensmith, qui a perdu beaucoup de temps dans la matinée en changeant une roue. Rovanperä a quant à lui pu reprendre la compétition ce matin suite à son accident de la veille, signant le premier scratch de la journée, preuve qu'il faudra sans doute compter sur lui pour les points lors de la Power Stage.

Derrière Katsuta sixième, le top 10 du classement général est complété par le Français Stéphane Lefebvre, leader dans la catégorie WRC2, devant Andreas Mikkelsen, son compatriote Yohan Rossel, ainsi que le Luxembourgeois Grégoire Munster.

Scratchs de la 2ème étape

ES9 : K. Rovanperä

ES10 : E. Lappi

ES11 : T. Neuville

ES12 : T. Neuville

ES13 : T. Neuville

ES14 : E. Evans

ES15 : O. Tänak

ES16 : O. Tänak

Rallye d'Ypres - Classement à l'issue de l'ES16