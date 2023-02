Abiteboul assume le coup tactique tenté par Hyundai

Charger le lecteur audio

Une stratégie contrecarrée mais un jeu qui en valait la chandelle. C'est ainsi que Cyril Abiteboul résume le coup tenté par Hyundai en fin de Rallye de Suède. Une fois la victoire promise à Ott Tänak, la marque sud-coréenne a choisi de délibérément écoper d'une pénalité avec Craig Breen, qui s'est donc présenté en retard au regroupement, afin de faire passer Thierry Neuville en deuxième position et de maximiser les points pris par le Belge au championnat.

Sauf que la Power Stage, entamée avec seulement une demi-seconde d'écart entre les deux coéquipiers, en a décidé autrement, en grande partie à cause d'une erreur commise par Neuville dans un virage à gauche. À l'arrivée, Breen a récupéré pour 1"3 sa place de dauphin, lui qui a longtemps mené la vie dure au futur vainqueur. Si la manœuvre a échoué, le clan Hyundai estime qu'il fallait la tenter et dresse tout de même un bilan positif de son week-end.

"Je souris parce qu'on a entamé la Power Stage avec trois objectifs", explique Cyril Abiteboul, qui a conclu son deuxième rallye à la tête de Hyundai. "Le premier était de gagner la Power Stage avec Esapekka [Lappi] et c'est ce qui s'est passé. On a vraiment travaillé dur pour que la voiture soit la meilleure possible pour cette spéciale. Ensuite, on avait l'objectif d'avoir deux voitures sur le podium, ce que l'on a maintenu, et c'est une grande réussite."

"Puis on s'est un peu compliqué la vie en donnant à Thierry l'opportunité de finir un peu plus haut, et ça n'a pas fonctionné. Dans une certaine mesure, je pense que l'on a fait ce qu'il fallait du point de vue de l'équipe. Quand on se bat pour un championnat, on veut donner aux pilotes le maximum d'opportunités, et c'est ce que l'on a fait pour Thierry. Mais les dieux de la vitesse en ont décidé autrement, et je les aime bien, donc le résultat est ainsi. Il y a beaucoup de sourires, y compris chez Thierry, qui a réalisé un fantastique comeback après avoir commencé le week-end en retrait pour de nombreuses raisons. Qu'il soit de retour sur le podium, c'est une belle histoire pour lui."

Cyril Abiteboul a tenu à souligner le comportement exemplaire de Craig Breen, qui est sur un programme partiel avec Hyundai, en alternance avec Dani Sordo, et a compris les enjeux : "Craig a tout simplement été super tout le week-end, que ce soit au niveau de la vitesse ou de la performance, mais aussi de son attitude pour comprendre la situation de l'équipe".

Troisième du rallye, soit le même résultat pour lui que sur le Monte-Carlo le mois dernier, Thierry Neuville quitte la Suède à la deuxième place du championnat, avec neuf points de retard sur le nouveau leader Ott Tänak et six sur le Champion du monde en titre Kalle Rovanperä. Un bilan positif que ne vient donc pas ternir sa petite mésaventure de la Power Stage.

"Je suis juste allé un peu large, et l'écart avec Craig était infime", souligne-t-il auprès de Motorsport.com. "J'ai essayé de faire une bonne spéciale, car je voulais prendre des points dans la Power Stage, mais j'ai freiné un peu tard dans le seul virage ou j'avais freiné trop tôt pendant tout le week-end. J'ai perdu du temps ici."

Cyril Abiteboul se satisfait du résultat d'ensemble de Hyundai.

Propos recueillis par Tom Howard