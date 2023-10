Abiteboul : "Éliminer les erreurs doit être notre priorité immédiate"

Le Rallye du Chili a illustré, selon Cyril Abiteboul, ce qui sépare encore Hyundai de Toyota. Le constructeur sud-coréen a dû se contenter de la deuxième place de Thierry Neuville ce week-end, insuffisante pour priver son adversaire nippon du titre mondial des constructeurs, d’ores et déjà assuré.

Malgré une grosse erreur dans le choix des pneus samedi, Toyota a placé ses trois GR Yaris à l’arrivée (Elfyn Evans troisième devant Kalle Rovanperä et Takamoto Katsuta). Dans le même temps, seul Thierry Neuville a vu l’arrivée dans le clan Hyundai, qui a perdu Esapekka Lappi dès le premier jour et Teemu Suninen dans l’avant-dernière spéciale, à chaque fois sur sortie de route.

Assuré du titre 2023, Toyota devient le cinquième constructeur à réussir la passe de trois en un demi-siècle d’histoire du WRC, après Lancia, Subaru, Citroën et Volkswagen. Au total, il s’agit de son septième titre, alors que deux de ses pilotes doivent encore se départager lors des deux derniers rallyes pour le titre pilotes, Kalle Rovanperä disposant d’une avance toujours confortable de 31 points sur Elfyn Evans.

"Je tiens à féliciter Toyota pour avoir remporté le titre constructeurs", souligne Cyril Abiteboul, qui s’apprête à boucler sa toute première saison à la tête de Hyundai en WRC. "Ils le méritent amplement, et ça fait pour nous office d’inspiration quant à ce que l’on doit accomplir durant l’hiver pour revenir en force l’année prochaine."

"De notre côté, on a une nouvelle fois affiché un solide niveau de performance au Chili. Thierry et Teemu ont très bien piloté durant le week-end, et l’équipe a pris d’excellentes décisions lorsque la situation pneumatique est devenue délicate. Mais il y a aussi eu des moments très décevants, quand Esapekka a abandonné dans les premiers kilomètres, et Teemu dans les derniers. Éliminer les erreurs et améliorer notre régularité générale doit être notre priorité immédiate alors que se profilent les deux derniers rallyes de la saison."

La sortie de route de Teemu Suninen a provoqué une énorme frustration dans le clan Hyundai, alors que le Finlandais avait fait forte impression pour ses deux premières apparitions en juillet et qu’il avait été le meilleur représentant de Hyundai durant la majeure partie du week-end chilien. Mis sous pression dimanche par son coéquipier Thierry Neuville, il est parti à la faute en accrochant une souche d’arbre dans l’avant-dernière spéciale.

"C’était un beau rallye et une belle bataille contre Thierry, mais malheureusement notre travail acharné s’est terminé à cause d’une toute petite erreur", déplore-t-il. "J’ai trop serré ma trajectoire de quelques centimètres seulement et j’ai heurté une souche d’arbre, game over. Heureusement nous sommes indemnes. Je suis vraiment désolé pour toute l’équipe que nous n’ayons pas pu monter sur le podium. Nous espérons pouvoir rectifier le tir dans quelques semaines, au Rallye d’Europe Centrale."

