Abiteboul n'exclut pas de sacrifier Lappi pour aider Neuville

Charger le lecteur audio

Un mois après le coup stratégique tenté par Hyundai au Rallye de Suède, Cyril Abiteboul n'exclut pas la possibilité de renouveler l'expérience pour essayer de favoriser Thierry Neuville dans la lutte pour le titre mondial WRC. Et pourquoi pas dès le Rallye du Mexique de cette semaine.

Une fois la victoire assurée pour Ott Tänak (M-Sport Ford) lors de l'épreuve scandinave, Hyundai avait choisi de délibérément écoper d'une pénalité avec Craig Breen, alors second, afin de faire passer Neuville devant lui et de maximiser les points pris par le Belge au championnat. Toutefois, ce coup avait échoué lors de la Power Stage, en partie en raison d'une erreur de ce dernier.

Bien entendu, cette opération était alors facilitée par le fait que Breen n'est pas un pilote titulaire de la marque. Une telle situation pourrait-elle se présenter dans le cas où la consigne concernerait Esapekka Lappi ? Pour Abiteboul, ce n'est pas à exclure. "C'est très difficile à dire parce qu'il y a tellement de paramètres. Cela dépend de l'impact d'un changement de position", a-t-il déclaré pour DirtFish. "Je dirais que je n'écarte pas cette possibilité ; évidemment, c'est beaucoup plus simple avec le troisième pilote parce qu'il n'est pas vraiment dans la lutte pour le championnat."

"Je n'exclus pas cette possibilité pour Esapekka, mais il faudrait que les conséquences soient vraiment acceptables pour lui. Cela dépend donc de qui perd des positions et donc des points au championnat. Ce serait une décision difficile à prendre, car si je regarde le championnat, la situation va être très serrée pour Esapekka tout au long de la saison."

Esapekka Lappi lors du Rallye de Suède.

"Je suis assez content d'une certaine manière que nous ayons été réactifs en Suède parce que franchement il y aura du pour et du contre, je le sais", a ajouté l'ancien responsable de Caterham et de Renault en F1. "Je sais que je serai critiqué pour avoir pris ce type de décision, mais je pense que c'est aussi ce que l'on attend d'un chef d'équipe. Il y a une stratégie, il y a un objectif pour l'équipe et je pense qu'il y a eu des doutes quant à notre capacité à être fidèle à notre stratégie et à notre objectif."

"C'est le genre de choses qu'il faut faire, donc nous aurions pu le faire différemment, nous aurions pu ne pas le faire du tout. Mais je pense que dans l'ensemble, je suis heureux que nous ayons saisi l'occasion qui nous était offerte. Je pense que si le même genre de situation se produit ici ce week-end, je suis presque sûr que nous réagirons de la même manière, mais il est encore trop tôt pour le dire."

Aussi tôt dans la saison, Thierry Neuville ne s'attend pas vraiment à ce que son équipe demande à Lappi de s'écarter. "En Suède, il y a eu cette opportunité parce que Craig était juste devant et il ne fait pas le championnat [entier], avec Lappi ça aurait été une autre histoire si tôt dans le championnat", a admis le multiple vice-Champion du monde pour DirtFish.

"Mais je dois me concentrer sur ma propre épreuve. Si je peux rester dans la lutte pour la victoire vendredi, alors samedi nous devrions avoir une meilleure position sur la route et tout sera ouvert. Mais vendredi sera décisif [pour le déroulement de mon week-end]."

Quant au principal intéressé, Esapekka Lappi, il se montre pragmatique et laconique : "En fin de compte, c'est mon patron qui dit ça, alors je pense qu'il faut écouter ce qu'il dit."