Abiteboul incite la FIA à réfléchir avant tout changement radical en WRC

L'avenir de la catégorie reine des rallyes est actuellement à l'étude par la FIA, ce qui a conduit à la création d'un groupe de travail dirigé par le vice-président de la fédération, Robert Reid, et par David Richards, tous deux anciens copilotes et Champions du monde respectivement en 2001 et 1981. Ce groupe a été chargé "d'évaluer et d'émettre des recommandations concernant la direction future du rallye".

D'après les informations de Motorsport.com, l'avenir de la catégorie WRC est au centre des discussions, avec entre autres options sur la table le maintien des règles du Rally1, un passage au Rally2 ou la création d'une catégorie Rally2 Plus. En théorie, la FIA pourrait mettre en place des changements dès l'année prochaine.

Il y a quelques jours, la FIA a également mené une enquête auprès des fans du WRC afin de récolter des données supplémentaires pouvant aider à décider de la voie à suivre. Une présentation de la direction choisie est attendue pour le prochain Conseil Mondial du Sport Automobile, qui aura lieu le 28 février.

Hyundai s'est ouvertement engagé en Rally1 jusqu'à la fin de l'actuel cycle d'homologation de cinq ans, normalement prévue pour 2026, en investissant de manière significative dans le développement de sa i20 N Rally1 pour les deux prochaines années.

Après la victoire de Thierry Neuville au Rallye Monte-Carlo, le mois dernier, Cyril Abiteboul, team principal et président de Hyundai Motorsport, maintient cette position, la première épreuve de la saison ayant selon lui montré les points positifs de la réglementation actuelle, portée par un nouveau barème de points. "Nous savons ce que nous voulons faire et nous avons un plan très clair, il s'agit donc de l'exécuter", a déclaré Cyril Abiteboul à Motorsport.com, interrogé sur le plan de développement de la i20N.

"Pour cela, nous avons également besoin d'un peu de clarté quant aux plans de la discipline", a-t-il ajouté, "car vous développez une voiture en fonction d'un ensemble de règles. Pour le moment, nous ne pouvons que supposer que le règlement sera celui qui a été publié. La seule chose qui nous empêche d'exécuter ce plan serait donc un changement de règlement, ce qui nous obligerait à revoir notre stratégie. Nous avons plusieurs options que nous pouvons activer, donc je ne suis pas trop inquiet."

Cyril Abiteboul a été convaincu par le succès du Rallye Monte-Carlo. Photo by: McKlein / Motorsport Images

"La discipline a besoin de stabilité, et quand je vois des week-ends comme celui que nous avons eu à Monte-Carlo, évidemment mon opinion est biaisée par le fait que nous ayons terminé en tête, mais quand je vois la foule et l'excitation des gens et à quel point c'était compétitif, oui, nous avons [peu] de voitures, mais il faut parfois trouver l'équilibre entre la quantité et la qualité."

"Et je pense qu'en termes de qualité, nous avons eu quelque chose de fantastique et de super compétitif jusqu'à la dernière spéciale. J'incite la FIA à bien réfléchir avant tout changement radical de la formule que nous avons, qui a franchement besoin d'être correctement respectée", prévient Cyril Abiteboul.

Le promoteur du WRC n'est pas directement impliqué dans le processus de prise de décision au sujet du futur règlement technique, cependant il a indiqué qu'il souhaitait un règlement "clair" et "attrayant".

"La seule chose que nous demandons et sur laquelle nous insisterons, c'est un règlement clair, le plus rapidement possible, qui convienne aux constructeurs et au championnat, et qui nous donne la possibilité d'attirer davantage de constructeurs dans la discipline", a déclaré Peter Thul, directeur sportif du WRC. "C'est une responsabilité de la FIA et nous apprécions tous les efforts menés pour aider la discipline à s'améliorer."