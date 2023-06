Abiteboul : La fiabilité Hyundai au Kenya, un "signal d'alarme"

Les faiblesses de la Hyundai i20 N Rally1 sont apparues clairement au Kenya le week-end dernier, lorsqu'Esapekka Lappi a subi trois pannes de l'arbre de transmission, suivies d'un autre problème qui a privé le Finlandais de deux roues motrices. Lappi n'a pas pu effectuer de runs lors du shakedown après deux pannes de transmission, tandis que la troisième l'a privé d'une troisième place pour ses débuts dans l'épreuve africaine.

En plus du problème de Lappi, Thierry Neuville a dû abandonner vendredi lorsque sa suspension avant gauche s'est cassée. Le Belge a rejoint le rallye pour terminer huitième, avant d'être disqualifié de l'épreuve pour avoir enfreint les règles de reconnaissance.

Dani Sordo a réalisé la meilleure performance de l'équipe au Kenya en terminant cinquième, à plus de cinq minutes du vainqueur, Sébastien Ogier.

Hyundai a déployé des mesures de maîtrise pour résoudre à court terme le problème de l'arbre de transmission, mais celles-ci n'ont pas fonctionné. Cependant, l'équipe prévoit de mettre en œuvre d'autres solutions avant la manche en Estonie le mois prochain, sans avoir recours à un joker d'homologation d'urgence.

Le nouveau directeur technique de l'équipe, François-Xavier Demaison, a déclaré à Motorsport.com qu'il serait peu probable de pouvoir introduire un arbre redessiné, si cela s'avérait nécessaire, avant la fenêtre du joker d'homologation d'octobre.

"Je pense que nous avions besoin d'un signal d'alarme ou de ce que nous appelons parfois une 'plateforme brûlante' pour effectuer certains changements qui doivent être faits maintenant que nous avons le management en place, et que nous sommes bien conscients des faiblesses de la voiture, qui sont liées à certaines faiblesses de l'état d'esprit qui était en place jusqu'à ce point", a déclaré Cyril Abiteboul à Motorsport.com.

Dani Sordo lors du Safari Rally.

"Nous n'avons aucune excuse pour ne pas effectuer les changements nécessaires et c'est ce que nous ferons parallèlement aux mesures de maîtrise pour le prochain rallye et à un effort d'ingénierie important pour aller à la racine de ce problème très étrange qui s'est concentré sur une seule voiture. Mais c'est un mystère du Kenya. C'est vraiment bizarre ce qui s'est passé et nous prendrons cela très au sérieux, et nous apporterons la réponse appropriée."

"Nous devons réagir de manière forte, mais pas de la même manière que cette équipe a eu l'habitude de réagir dans le passé. Nous sommes tout à fait d'accord sur le fait que nous devons avoir une approche solide et structurée et ne pas réagir par à-coups, donc je ne pense pas que nous aurons besoin d'utiliser le joker d'urgence que nous avons."

"Nous devons bien comprendre la situation et nous assurer que nous disposons d'un plan de maîtrise pour les prochains rallyes et d'un plan à moyen et à long terme. Cela commence également par quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant, à savoir une analyse approfondie, honnête et complète de la défaillance."

Lorsqu'il lui a été demandé s'il avait des inquiétudes concernant la suspension de Neuville, Abiteboul a ajouté : "C'est une vérification que nous devons faire plus souvent. C'est un problème facile à résoudre et ce n'est pas un problème de manipulation, donc je n'ai absolument aucune inquiétude à ce sujet."

"C'est l'une des choses qui montrent qu'en tant qu'organisation de sport automobile, si nous voulons nous battre pour le championnat, nous devons faire des efforts supplémentaires. C'est ce qui nous a manqué, en particulier sur la voiture de Thierry, mais pas sur celle d'Esapekka, car nous avons fait le maximum et nous avons changé tout ce que nous pouvions. Je pense que cette discipline supplémentaire est nécessaire."