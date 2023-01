Abiteboul identifie ses premiers défis chez Hyundai

Charger le lecteur audio

Ancien patron de Caterham et de Renault en F1, Cyril Abiteboul préside désormais aux destinées de Hyundai en Championnat du monde des Rallyes. Il était d'ailleurs présent en sa qualité de directeur de la structure au Rallye Monte-Carlo le week-end dernier, où il a pu pour la première voir fonctionner de près une structure qui évoluait depuis plus d'un an sans qu'un véritable capitaine n'ait été nommé à sa barre.

Thierry Neuville a signé la troisième place de l'épreuve, dominée aisément par les Toyota de Sébastien Ogier et Kalle Rovanperä. Au moins, le constructeur coréen peut se satisfaire d'avoir terminé cette première manche avec ses trois i20 à l'arrivée (Dani Sordo et Esapekka Lappi ont terminé septième et huitième respectivement), ce qui n'avait pas été le cas l'an passé.

Au-delà de l'aspect sportif, Abiteboul a d'ores et déjà mis en lumière des domaines dans lesquels une progression était possible, et notamment dans la meilleure définition de la structure en elle-même et des rôles à y occuper. Ainsi, il semble qu'à l'avenir, un poste de manager sera pourvu tandis qu'une réflexion sera opérée autour de la position non occupée de directeur technique, Christian Loriaux travaillant actuellement comme consultant.

"Il est un peu tôt pour le dire", a déclaré Abiteboul, lorsqu'on lui a demandé quels aspects il aimerait améliorer. "Je n'ai que quelques jours de travail, donc je pense qu'il serait un peu arrogant de savoir alors que les gens sont ici depuis des années. Pour l'instant, je veux créer un esprit d'équipe et une organisation renforcés, ce qui est exactement ce que le président de Hyundai, Sean Kim, attend de moi."

"Je pense qu'il faut peut-être clarifier un peu les responsabilités liées aux rôles et la structure. Je ne pense pas que ce soit particulièrement difficile dans cette organisation. Dans toute organisation où il y a eu un manque de leadership très clair, chacun a pris ses propres habitudes, parce que c'est humain."

Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe lors du Rallye Monte-Carlo 2023.

"Je pense que nous avons besoin d'une structure avec des rôles clairs, des responsabilités et une obligation de rendre des comptes, et ce sera mon principal objectif. À court terme, nous avons besoin d'un peu de clarification et je dirais que cela prendra des semaines et peut-être une amélioration de la structure dans quelques mois."

Abiteboul s'est en tout cas dit impressionné par les installations Hyundai d'Alzenau et estime disposer des armes pour produire une voiture capable de gagner rallyes et titres. "D'un point de vue physique, en termes d'espace, c'est grand. Si vous prenez le ratio de mètres carrés par personne, c'est assez important."

"Le schéma est un peu différent de ce que j'ai connu avant en F1, où vous conceviez et construisiez une voiture, puis vous la développiez, et ensuite c'est fini et vous la mettez 'à la poubelle'. Ici, vous avez beaucoup de pièces de rechange que vous devez conserver et qui prennent beaucoup de place, mais j'ai été très intéressé de voir que nous avons tous les équipements pour concevoir et développer ce dont nous avons besoin."

"Je suis satisfait du banc moteur. D'où je viens, je suis encore un peu sentimental à propos du banc et nous en avons un bon grâce à AVL. Nous avons tous les bons ingrédients mais nous avons besoin d'un projet qui puisse rassembler tout le monde. Nous avons du talent et du matériel mais nous devons transformer cela en un championnat."

Avec Tom Howard