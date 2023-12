Abiteboul promet une "égalité absolue" entre Neuville et Tänak

Après une année chez M-Sport, Ott Tänak est revenu chez Hyundai. Le Champion du monde 2019, qui fera donc à nouveau équipe avec Thierry Neuville, permet à la structure coréenne de se renforcer dans le cadre de la lutte pour les titres mondiaux face à Toyota.

Et si le directeur Cyril Abiteboul avait clairement fait du Belge le numéro 1 en 2023, lui faisant notamment bénéficier de consignes, ce ne sera pas le cas en 2024. S'exprimant pour Motorsport.com alors que la saison 2024 débutera le mois prochain au Rallye Monte-Carlo, le Français a indiqué qu'il n'y aurait pas de numéro 1 désigné. Toutefois, il assure que les deux pilotes sont conscients qu'à partir d'un certain point de la saison, il faudra peut-être que l'équipe intervienne.

"Lorsque la saison commencera, les deux pilotes bénéficieront d'une égalité absolue en termes de pièces, d'informations, d'opportunités, de droits contractuels et de privilèges, ainsi que d'une mission claire pour la voiture numéro trois, qui sera là en soutien", a déclaré Abiteboul. "Nous avons identifié, et je n'entrerai pas dans les détails, un moment clé au cours de la saison où nous examinerons la situation et modifierons éventuellement notre code de conduite interne. Les pilotes en sont conscients."

L'ancien directeur de Caterham et Renault en F1 est conscient des tensions qui ont parfois marqué la précédente collaboration entre les deux pilotes, notamment en 2022. Il ne s'attend pas forcément à un long fleuve tranquille mais estime que cette alliance sera surtout profitable à Hyundai.

"J'aime à penser que c'est un bon problème. Je préfère avoir deux pilotes contre un et en assumer les conséquences plutôt que d'avoir un pilote contre deux [venant d'autres équipes]", a ajouté Abiteboul. "À plusieurs reprises cette année, nous avons été seuls contre plusieurs, contre Kalle [Rovanperä], [Sébastien] Ogier et [Elfyn] Evans, et c'était parfois très difficile. C'était une mission difficile et un défi de taille pour Thierry.'

"Oui, ce sera difficile en [2024] car il y aura une certaine concurrence au sein de l'équipe, mais je pense aussi que c'est un peu un soulagement pour un pilote de savoir qu'il n'est pas seul et qu'il ne porte pas le poids de l'ensemble de l'équipe sur ses épaules. À de nombreuses reprises cette année, j'ai eu l'impression que la pression était presque trop forte sur Thierry et nous avons vu que lorsqu'il commettait des erreurs, c'était probablement parce qu'il était seul et qu'il subissait une pression énorme."

"Il y aura des conflits, des tensions et je fais tout ce que je peux maintenant [pour y remédier]. Je n'attends pas Monte-Carlo ou plus tard dans la saison pour discuter de notre stratégie. Je pense qu'il est possible de faciliter les choses en les réglant en dehors de l'action et de la pression. Dans l'ensemble, je pense que nous serons mieux équipés l'année prochaine."

Hyundai dévoilera sa i20 N WRC 2024 très prochainement, avant l'ouverture de la saison à Monte-Carlo, du 25 au 28 janvier.

