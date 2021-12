Gros accident au test Hyundai, le copilote de Neuville blessé

Hyundai a confirmé que la voiture était sortie de la route lors de la reprise des essais de pré-saison, qui avaient été interrompus en raison de la neige abondante et des conditions météorologiques extrêmes en Alsace, hier.

Selon l'équipe, Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe sont "sains et saufs", même si Wydaeghe a été blessé à l'épaule, ce qui a nécessité l'intervention des ambulanciers sur place. Les détails sur ce qui s'est passé restent limités, mais Hyundai a confirmé que les deux hommes avaient été emmenés à l'hôpital pour des examens complémentaires.

"Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe sont sortis de la route alors qu'ils testaient la i20 N Rally1 aujourd'hui", peut-on lire dans une déclaration de l'équipe sur les réseaux sociaux. "L'équipage est en sécurité et les ambulanciers sont arrivés rapidement sur place pour traiter la blessure à l'épaule de Martijn. L'équipage est en route vers l'hôpital pour une évaluation plus approfondie."

Il s'agissait ce samedi du premier test de Neuville et Wydaeghe au volant de la nouvelle i20 de Hyundai, après avoir effectué de nombreux kilomètres en essais à bord du prototype i20 WRC de Hyundai.

Thierry Neuville

La nouvelle i20 présente une carrosserie, un aérodynamisme et un système de refroidissement radicalement différents de ceux du prototype original. Hyundai a développé cette dernière version de sa i20 à huis clos tout en choisissant d'effectuer ses tests préliminaires du kit hybride avec son mulet prototype.

Le projet initial de Neuville d'effectuer un premier essai dans la nouvelle voiture hybride du Rally1 avait été avorté en raison de la météo. Ott Tänak et Oliver Solberg avaient effectué la majorité du roulage lors des essais de cette semaine qui se sont déroulés en grande partie sur la neige et la glace.

Tänak a repris le volant de la voiture lorsque les essais ont redémarré après le retard dû à la météo. Les essais de pré-saison de Hyundai devaient se terminer aujourd'hui avant l'accident de Neuville.

Ces essais sont considérés comme une étape cruciale pour la dernière itération de la Hyundai 2022, avant le Rallye de Monte-Carlo qui ouvrira la saison l'année prochaine, du 20 au 23 janvier.

