Adamo quitte Hyundai avec effet immédiat

Alors que la saison 2021 s'est terminée il y a deux semaines, et au beau milieu de préparatifs intenses pour l'année prochaine avec l'introduction d'une nouvelle réglementation, Hyundai a annoncé le départ avec effet immédiat de son directeur d'équipe, Andrea Adamo. Le constructeur évoque une séparation à l'amiable après six années de collaboration, dans la foulée d'une campagne aux résultats décevants.

"Adamo démissionne pour des raisons personnelles avec effet immédiat", a fait savoir Hyundai par voie de communiqué. "Ses responsabilités quotidiennes, comprenant la supervision de l'engagement de Hyundai en WRC, en Pure ETCR ainsi que les opérations clientes, seront assumées à court terme par Scott Noh, président de la compagnie, avec le soutien des managers de chaque département jusqu'à ce qu'un recrutement soit annoncé".

Andrea Adamo a rejoint Hyundai en 2015 et sous sa direction, l'équipe WRC de la marque sud-coréenne a décroché le titre constructeurs avec l'i20 Coupe WRC en 2019 et 2020, mais jamais la couronne chez les pilotes. Cette saison, Thierry Neuville a terminé troisième du championnat, Ott Tänak cinquième, et l'équipe a été battue par Toyota au championnat constructeurs.

"Après six années passées avec Hyundai Motorsport, nous avons mutuellement décidé que je quitte mon rôle de directeur d'équipe", confirme l'Italien. "Il est temps pour moi de prendre du recul sur une période effrénée et réussie de ma carrière, pleine de bonnes choses, de bons souvenirs et de titres. Je suis fier de ce que nous avons accompli en construisant un département compétition client que l'on nous envie avec nos titres consécutifs en WTCR et WRC. Je souhaite le meilleur à l'entreprise pour l'avenir."

Hyundai prépare activement sa nouvelle monture pour la réglementation Rally1, avec des essais qui avaient encore lieu la semaine dernière, bien que perturbés par un accident pour Thierry Neuville et son copilote.

"Je tiens à remercier Andrea pour sa contribution significative pensant six ans, au cours de laquelle nous avons décroché des titres importants en WRC et en WTCR", souligne Scott Noh. "Nous pouvons repenser à de très bons moments ensemble et je lui souhaite sincèrement le meilleur pour l'avenir. Nos opérations vont se poursuivre comme prévu avant la saison 2022, qui débutera le mois prochain avec le Rallye Monte-Carlo."