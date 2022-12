Adrian Fourmaux rebondit en WRC2 avec M-Sport en 2023

Charger le lecteur audio

Adrien Fourmaux a été choisi pour piloter l'une des deux Ford Fiesta Rally2 de M-Sport l'année prochaine, aux côtés de Grégoire Munster, habitué du WRC2, qui passera de Hyundai à Ford. Cette nouvelle assure le maintien de du Français au sein de l'équipe britannique après une campagne 2022 décevante au volant de l'une des trois Ford Puma de l'équipe dans la catégorie reine du WRC, le Rally1.

Cette annonce fait également suite à la confirmation ce jeudi que Pierre-Louis Loubet rejoindra le programme Rally1 de M-Sport aux côtés du Champion du monde 2019 Ott Tänak.

M-Sport avait promu Fourmaux au sein de son équipe WRC à temps partiel l'année dernière après que le Français ait fait forte impression en WRC2 lors de la campagne 2021. Cinq arrivées dans les points, dont deux cinquièmes places, lui avaient ainsi valu une place dans le programme Rally1 2022, mais ce dernier a été gâché par une série de gros accidents qui ont entraîné cinq abandons.

Fourmaux a été retiré du Rallye de l'Acropole en Grèce et du Rallye de Nouvelle-Zélande en raison des dégâts subis par sa Puma après un nouveau crash en Belgique et des contraintes budgétaires de l'équipe. La structure M-Sport avait toutefois maintenu qu'elle soutiendrait le Français 27 ans et a confirmé ce vendredi aujourd'hui son nouveau rôle au sein de l'organisation.

"Je suis vraiment heureux de faire partie de l'équipe pour la quatrième année consécutive, et j'ai hâte d'être de retour au Monte-Carlo le mois prochain", a déclaré Fourmaux. "Nous avons l'opportunité de disputer une épreuve avec la Fiesta Rally2 juste après Noël, ce qui sera une préparation parfaite pour le Monte-Carlo. Je veux dire un grand merci à l'équipe pour m'avoir accordé sa confiance et l'opportunité de piloter en 2023, et j'ai hâte de voir ce que nous pouvons réaliser ensemble."

Le directeur de M-Sport, Richard Millener, a ajouté : "Je suis heureux qu'Adrien fasse toujours partie de l'équipe pour le lancement de la saison 2023 et je pense que ce retour en Rally2 sera un défi intéressant pour lui. Il a connu le succès en WRC2 par le passé et nous savons que Monte-Carlo est un endroit où il peut obtenir des résultats. Je suis également impatient d'accueillir Grégoire dans l'équipe pour la première fois. C'est toujours agréable de voir de nouveaux talents dans nos rangs et il a un excellent palmarès sur lequel nous espérons nous appuyer."