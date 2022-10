Alister McRae : "Colin serait stupéfait" par le titre de Rovanperä

Charger le lecteur audio

Le WRC a trouvé son Champion pour la saison 2022 le week-end dernier lors du Rallye de Nouvelle-Zélande, en la personne de Kalle Rovanperä. À tout juste 22 ans, le Finlandais est ainsi devenu le plus jeune pilote titré de l'Histoire de la discipline, effaçant le précédent record détenu par Colin McRae depuis 1995.

Le frère cadet de ce dernier, Alister McRae, qui a lui aussi évolué en WRC pour le compte de Mitsubishi et de Hyundai, était présent sur cette 11e manche de la saison et a donc assisté à cette nouvelle page d'Histoire du Championnat du monde des Rallyes. "Si vous êtes suffisamment bon pour faire ça, alors vous le méritez, et je suis sûr que Colin aurait dit la même chose", a-t-il ainsi déclaré auprès de Motorsport.com au sujet de Rovanperä.

"Ce qu'a fait Kalle cette année sous la pression lors de différentes manches est tout simplement incroyable. Il le mérite [le titre] à 100%. Je pense que Kalle est un pilote-né et qui plus est, il est au bon endroit au bon moment, donc tout se goupille bien. Je suis sûr que Colin serait stupéfait de voir à quel point il [Rovanperä] est performant à un si jeune âge. Je pense que c'est une source d'inquiétude pour tous les autres dans le championnat."

"Nous savions déjà qu'il était rapide, mais la maturité et la dextérité dont il a fait preuve à son âge cette année ont fait se poser des questions à beaucoup de monde. C'est assez incroyable d'avoir ce sang-froid et cette capacité à attaquer et à faire les chronos qu'il fait, alors que parfois il n'en a même pas besoin. Il semble tellement à l'aise dans la voiture et dans son pilotage. Il parvient à faire des choses, à tout juste 22 ans, qui ne sont tout simplement pas normales [pour un pilote de son âge]."

Le record de précocité établi par Colin McRae sur Subaru tenait depuis 1995.

Un exemple pour les plus jeunes

Même s'il s'est toujours défendu d'accorder de l'importance aux records, Rovanperä a tout de même reconnu que battre celui de précocité détenu jusque-là par Colin McRae était très important à ses yeux. "Je n'ai jamais prêté beaucoup d'attention aux records, notamment en ce qui concerne l'âge auquel j'accomplis les choses", a indiqué le Champion du monde 2022. "Mais bien sûr battre le record de Colin McRae est quelque chose de spécial, car il était en effet un pilote à part, vraiment spectaculaire."

Pour Alister McRae, le succès de Rovanperä va aider à accroître la popularité du rallye auprès des jeunes générations, même s'il pense qu'un tel record ne sera pas battu de sitôt. "C'est encourageant [pour les jeunes pilotes]", a-t-il ajouté. "Kalle n'a que 22 ans mais les années d'expérience dont il dispose déjà, ainsi que son programme, ont été pensés depuis longtemps afin de le mener là où il est aujourd'hui. Je pense que ce sera très difficile pour tout autre personne de battre le record que Kalle vient d'établir. Je ne pense même pas que cela arrivera un jour. Je pense que cela montre que vous n'avez à présent plus besoin d'avoir au moins 28 ou 29 ans pour être en position de remporter le championnat, et cela va certainement amener la discipline à se rajeunir."