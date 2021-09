Le Rallye du Japon annulé, Monza devrait intégrer le calendrier

Le Rallye du Japon devait conclure la saison 2021 du WRC, du 11 au 14 novembre, mais la hausse des cas de COVID-19 dans le pays a provoqué l'annulation de l'épreuve. Organisé pour la dernière fois en 2010, ce rallye devait faire son retour dans le Championnat du monde l'an passé et il est donc annulé pour la deuxième fois consécutive.

"Compte tenu des caractéristiques du WRC, qui se court sur des routes publiques avec la coopération impérative de toute la communauté locale, et du fait que les cas urgent de COVID-19 continuent d'augmenter chaque jour au Japon et que l'amélioration de la situation reste imprévisible, nous n'avions ensemble qu'un seul choix qui était, malheureusement, d'annuler le Rallye du Japon WRC 2021", annonce FORUM8, organisateur de l'épreuve.

"Nous profitons de cette opportunité pour dire à quel point nous avons profondément apprécié le soutien indispensable et la compréhension affichée par tous, et nous souhaitons adresser notre sincère gratitude à tous les fans et les parties prenantes qui attendaient avec impatience ce premier Rallye du Japon en WRC, après 11 ans d'absence."

"Nous nous excusons sincèrement pour tous les désagréments que cette décision a pu causer, et nous sommes profondément reconnaissants pour votre compréhension."

Les différents Championnats du monde qui devaient se rendre au Japon ont annulé leur visite ces dernières semaines, qu'il s'agisse de la Formule 1 et du WEC sur quatre roues, mais aussi du MotoGP et du EWC sur deux roues. Le WRC espérait maintenir son épreuve au pays du Soleil-Levant mais la situation sanitaire ne le permet donc pas.

"Je souhaite présenter mes sincères excuses auprès de tous ceux qui avaient tellement hâte que le Rallye du Japon 2021 se tienne", déclare Satoshi Suzuki, président du comité exécutif. "Je saisis cette opportunité pour exprimer également ma sincère gratitude envers tous ceux qui ont travaillé si intensément afin de faire en sorte que cet événement possible."

"Mon souhait est que, d'une manière ou d'une autre, nous sortions avec succès de la situation actuelle liée à la pandémie de COVID-19. Nous sommes déterminés à faire de notre mieux pour surmonter cette pandémie et réussir à accueillir le WRC au Japon en 2022. Je prie pour que chacun soit en sécurité."

Le championnat devrait maintenir 12 rendez-vous puisque comme l'an dernier, le Rallye de Monza devrait intégrer tardivement le programme. La pandémie a déjà entraîné plusieurs changements dans le calendrier du WRC. Le Rallye de Suède a été annulé avant même le début de la saison, puis remplacé par l'Arctic Rally Finland. Le déplacement au Chili a également disparu du calendrier, remplacé par le Rallye de l'Acropole, qui se tiendra ce week-end. Les pilotes retrouveront ensuite la Finlande, avant de se rendre en Catalogne.

