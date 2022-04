Après un bon rallye de Suède, Solberg croit au podium en WRC

Charger le lecteur audio

Fraîchement arrivé chez Hyundai en WRC, Oliver Solberg a fait le plein de confiance en Suède, lors de la deuxième manche de la saison. Après quatre spéciales et une série d'excellents chronos, le local de l'étape se plaçait à 1,6 seconde de la tête de l'épreuve. Le jeune pilote de 20 ans glissait finalement au classement à mesure que la manche avançait, terminant à une solide sixième place après un problème de pédale le samedi soir, le pénalisant de 2 minutes 40.

Cependant, sa performance lui permettait de gagner en confiance après un exercice 2021 irrégulier et un début de saison compliqué au Monte-Carlo. Solberg avait abandonné après être tombé malade à la suite de l'inhalation de fumée dans l'habitacle de sa Hyundai i20 N. Conscient d'avoir toujours beaucoup de choses à apprendre pour faire jeu égal avec des rivaux bien plus expérimentés, le fils du Champion du monde 2003 Petter Solberg s'est réjoui de sa vitesse.

"J'ai toujours cru, espéré et rêvé être le meilleur et de me battre au sommet", explique Solberg pour Motorsport.com. "Ma carrière ne fait que commencer donc je savais que cela serait difficile, mais j'ai toujours espéré être à ce niveau-là. Dans un sens, ça m'a redonné confiance. Cela faisait longtemps que je ne m'étais pas battu pour quelque chose et c'était sympa de retrouver ce sentiment. J'ai toujours su que j'avais la vitesse mais après une saison difficile, la confiance en a pris un coup. J'ai fait de très bons rallyes l'an dernier mais ça faisait longtemps que je ne m'étais plus battu au sommet. L'équipe y a toujours cru et j'y ai toujours cru, et si tout se passe bien alors nous pouvons répondre présent."

Oliver Solberg et Elliott Edmondson, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

"Je sais que la marge est fine aux avant-postes et [mes rivaux plus expérimentés] savent comment gérer chaque spéciale, et c'est cela que je dois encore apprendre", poursuit le pilote Hyundai. "Je sais que la vitesse est là, et peut-être la possibilité d'être sur le podium. Se battre devant sur certaines spéciales, même sans gagner, est un gros gain d'expérience."

Le week-end dernier, Solberg a retrouvé son volant pour des essais organisés sur les routes croates, alors que le pays accueillera son rallye du 21 au 24 avril. Après le froid du Monte-Carlo et la neige de la Suède, c'est un nouveau défi qui attend le rookie. Selon lui, il est nécessaire de rester réaliste et de ne pas se fixer d'objectifs trop élevés, alors qu'un pilotage "intelligent" sera crucial.

"La Croatie sera encore une nouvelle manche pour moi", analyse le Suédois. "La vitesse est également bonne sur l'asphalte, mais peut-être pas au niveau auquel j'étais capable de me battre en Suède. Je dois juste me montrer réaliste. Comme je l'ai dit en début de saison, nous serons capables d'être bons sur certaines épreuves, et sur d'autres nous aurons juste besoin de rallier l'arrivée pour gagner de l'expérience. En Croatie, je devrai engendrer de l'expérience. Nous devrons être intelligents et cette manche est difficile. Le résultat peut être bon si nous le sommes, nous devons piloter et prendre du plaisir."