Quel sera l'avenir de Thierry Neuville et Hyundai en WRC ?

Thierry Neuville garde l'espoir de pouvoir disputer le championnat du monde des rallyes avec Hyundai l'année prochaine, mais souhaite réduire ses engagements.

Le champion du monde 2024 estime que l'année prochaine serait le moment idéal pour cela, alors que le WRC s'apprête à adopter un nouveau règlement technique. Cela coïncide avec l'incertitude qui plane sur l'engagement de Hyundai, la marque n'ayant pas encore pris de décision quant à son avenir dans cette discipline.

Neuville est une figure incontournable du WRC, puisqu'il a disputé les 15 dernières saisons, dont 13 au sein de l'équipe d'usine Hyundai, qu'il a rejointe lors du retour de la marque en WRC en 2014.

Hyundai a exclu la construction d'une toute nouvelle voiture conforme au règlement de 2027, mais a investi dans le développement d'une version révisée de sa Rally2, qui pourrait concourir dans la catégorie reine l'année prochaine. La décision quant à savoir si Hyundai investira dans le kit de mise à niveau Rally2 de la FIA pour le faire n'a pas encore été prise, la marque attendant la confirmation définitive du règlement sportif.

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Après avoir mis un terme à une saison 2026 difficile en remportant la Power Stage du dernier rallye, en Sardaigne, Thierry Neuville a laissé entrevoir ses projets d'avenir, révélant qu'une opportunité pourrait se présenter avec Hyundai pour l'année prochaine.

"[Remporter la Power Stage] était la dernière chose que je pouvais faire pour l'équipe et pour moi-même, compte tenu d'un avenir très incertain. Je voulais juste tout donner lors de la dernière spéciale", a déclaré Neuville à Motorsport.com.

"Je suis soulagé que ces deux années difficiles soient enfin terminées. Mais pour l'instant, je ne veux pas trop me projeter dans l'avenir. Je veux d'abord profiter de ces moments avec les membres de l'équipe et partager ces 13 années passées [chez Hyundai] et, pour moi, ces 15 années incroyables en WRC. Ensuite, nous verrons ce que l'avenir nous réserve."

"Je suis presque sûr que l'année prochaine, je souhaite prendre un peu de recul. Et je pense qu'à l'heure actuelle, Hyundai est probablement l'équipe qui pourrait m'offrir ces opportunités. Ma priorité est de rester chez Hyundai car, pour l'avenir, je pense que c'est la marque, le groupe qui peut m'offrir le plus d'opportunités pour mon avenir à long terme également."

Quelles sont les options de Hyundai pour 2027 ?

Thierry Neuville (Hyundai Shell Mobis World Rally Team) Photo : Hyundai

Trois options sont actuellement à l'étude chez Hyundai. Selon Cyril Abiteboul, président de la division sport automobile de la marque, le choix dépendra de la finalisation du règlement sportif qui doit être ratifié lors de la réunion du Conseil mondial du sport automobile le 15 octobre.

"Une partie du travail que nous avons accompli a consisté à investir et à travailler d'arrache-pied sur les voitures Rally2, car pour nous, le Rally2 représente un carrefour offrant de nombreuses opportunités différentes", a déclaré Abiteboul à Motorsport.com.

"Voulons-nous nous orienter pleinement vers la course client avec le Rally2 ? Voulons-nous rester une équipe constructeur publique ? Voulons-nous quelque chose qui soit plus intermédiaire, avec une équipe cliente qui pourrait être soutenue par le constructeur ? Mais pour cela, indépendamment de ce que nous avons fait, c'est nous qui décidons de la marche à suivre. Au final, la première chose dont on a besoin, c'est d'une voiture compétitive, et c'est ce sur quoi nous nous concentrons actuellement."

"Nous savions qu'il faudrait du temps au nouveau promoteur et à la FIA pour définir le règlement de l'année prochaine. Et j'espère que vous comprenez que le fait que nous investissions dans cette voiture de rallye montre que nous nous soucions de l'avenir."

"Notre aventure Rally1 est-elle terminée ? Oui, elle l'est. Le monde change-t-il ? Le monde change. Comment devons-nous adapter notre fonctionnement ? Quelle est la décision finale que nous devons prendre concernant le kit, qui représente une opportunité de soutenir la voiture Rally2 ? Nous verrons bien."

"Nous aurons probablement des réponses à cette question d'ici quelques semaines. Parmi toutes les opportunités que j'ai identifiées, certaines offriront certainement à Thierry la possibilité d'y prendre part. Mais encore une fois, décidons d'abord ce que nous voulons pour la marque, puis nous verrons comment Thierry peut s'y intégrer."