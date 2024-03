Avenir du WRC : du bon mais quelques règles "trop agressives" selon Latvala

La FIA a dévoilé fin février sa feuille de route pour l'avenir du rallye, qui comprend des changements dans les règlements techniques et sportifs, ainsi qu'un plan visant à améliorer la promotion du championnat.

La vision définie par l'instance dirigeante du sport automobile mondial entraîne des changements qui seront mis en œuvre à partir de l'année prochaine, dont le principal est l'abandon de l'hybride pour les Rally1. Les voitures, introduites en 2022, subiront également une réduction de l'aérodynamisme et du restricteur d'air.

Ces voitures resteront éligibles jusqu'à la fin de l'année 2026 alors que seront introduites simultanément de nouvelles règles qui formeront la base de la catégorie Rally1 à partir de 2027. Les voitures de 2026 seront basées sur le concept actuel des Rally1, produisant environ 330 chevaux et plafonnées à 400 000€.

Questionné sur la vision de la FIA, Jari-Matti Latvala admet que l'annonce contenait "quelques grosses surprises". D'une manière générale, le patron de l'équipe Toyota se dit heureux de voir se dessiner une voie pour l'avenir et approuve les plans pour une plus grande variété dans les formats d'épreuves du WRC. Toutefois, il estime que certains aspects de ces plans, notamment les changements proposés pour 2025, vont trop loin, confirmant au passage que les équipes étaient en contact avec la FIA afin de trouver une solution viable pour l'année prochaine.

"Il y a eu beaucoup de choses [annoncées]. Disons qu'il y a eu quelques grosses surprises, mais de manière générale, il y a beaucoup de bonnes choses", a déclaré Jari-Matti Latvala à Motorsport.com. "Ce qui est important, c'est que les bonnes mesures sont prises et que nous savons ce qu'il faut cibler maintenant, ce qui aide tout le monde à établir ses plans, [y compris] les nouveaux constructeurs qui veulent étudier les possibilités d'intégrer le WRC. Mais il y a deux ou trois choses qui sont trop agressives, et j'espère que nous pourrons communiquer avec la FIA et trouver une solution pour ces quelques idées, afin de ne pas nous laisser déborder."

Jari-Matti Latvala, team principal de Toyota Gazoo Racing Photo : Toyota Racing

"Pour moi, si je regarde au-delà de ça, l'aspect sportif est vraiment bon. Un parc d'assistance un peu plus petit, l'utilisation d'assistances éloignées et peut-être moins de personnel à l'assistance pour essayer de réduire les coûts, ce qui est très bien. Le fait de penser au futur en se concentrant sur la durabilité et un carburant neutre en carbone, voire sur l'hydrogène, car c'est là que se trouve l'avenir."

"Je pense que la suppression de l'hybride va certainement permettre de réduire les coûts, car malheureusement, compte tenu de la manière dont il est utilisé en rallye, les coûts augmentent de manière significative, non seulement à cause de l'électricité et du logiciel, mais aussi à cause de toute la sécurité nécessaire et du transport de tout l'équipement."

Interrogé spécifiquement sur les changements prévus pour l'année prochaine, dont tous les détails seront dévoilés en juin, Latvala a ajouté : "Idéalement, la suppression de l'hybride va de toute façon rendre les voitures plus lentes. Mais d'un autre côté, changer en même temps les restricteur et l'aéro, c'est un peu trop parce que cela signifie qu'il faut commencer à optimiser les performances du moteur pour les différents restricteurs et faire des tests pour l'aéro."

"J'espère que nous pourrons trouver une solution qui nous évitera de faire autant de choses dès l'année prochaine. Pour moi, il aurait suffi de supprimer l'hybride et les équipes n'auraient pas eu besoin de faire autant de tests. Nous sommes limités dans nos essais, mais de nos jours, nous pouvons faire des simulations et essayer de tout optimiser autant que possible."

Jari-Matti Latvala estime qu'il va y avoir trop de changements d'un coup la saison prochaine. Photo : Toyota Racing

"Nous avons commencé à communiquer avec la FIA et il y a maintenant des réunions hebdomadaires, ce qui est très bien. Tous les constructeurs sont impliqués, donc je pense que nous avons de très bonnes chances de trouver un compromis."

Jari-Matti Latvala a également fait part de ses réflexions sur le règlement 2026, qu'il considère comme un pas dans la bonne direction, même s'il admet que concevoir une voiture pour 400 000€ va constituer un défi.

"Pour l'instant, les voitures sont trop chères et il est clair que c'est la voie que nous devons suivre pour réduire leur prix, ce qui est une très bonne chose", a-t-il déclaré. "L'objectif de prix, disons qu'il semble bon, mais je pense qu'il ne sera pas très facile d'atteindre ce niveau de prix, donc nous verrons à la fin comment cela se passera. De nos jours, le coût des Rally2 est d'environ 300 000€, alors si la Rally1 coûte 400 000€, je pense qu'il est plus réaliste d'envisager un demi-million de dollars."