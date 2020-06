La Belgique discute pour accueillir le WRC en 2020

Le WRC fait face à une série d'annulations en raison de la pandémie de COVID-19, ne laissant plus que cinq manches au calendrier en plus des trois déjà disputées avant le début de la crise. Cette situation contraint la discipline à évaluer des rallyes qui n'étaient initialement pas à son calendrier 2020. Les organisateurs de la manche lettonne de l'ERC ont confirmé avoir lancé une première série de discussions avec le promoteur du WRC.

C'est désormais au tour du Rallye d'Ypres, qui figure à la fois au calendrier des championnats belge et britannique. Organisateur de l'épreuve, le Club SuperStage a révélé que la FIA l'avait approché et que des discussions préliminaires s'étaient tenues quant à la possibilité d'accueillir le WRC. Une décision est attendue sous peu. Si le projet allait au bout, la première épreuve de l'Histoire du WRC en Belgique aurait lieu à Ypres du 1er au 4 octobre.

"C'est naturellement un grand honneur que nous soyons envisagés pour le WRC 2020", explique Jan Huyghe, membre du comité d'organisation. "Nous sommes honorés que la FIA nous ait demandé cela, et à partir de ce moment-là, le Club SuperStage a accéléré pour élaborer un nouveau programme, dessiner des spéciales particulières, approcher la ville d'Ypres, la fédération et les autorités."

"Le projet a été bien accueilli par les autorités, par la ville d'Ypres, qui a le rallye dans ses gènes, et par nos partenaires. Nous avons mis en place une compétition à l'identité belge, car nous avons deux emblèmes du sport automobile en Belgique, Ypres et Spa-Francorchamps, qui peuvent s'unir. Mais soyons clairs : rien n'a encore été décidé. Le Club SuperStage négocie actuellement avec la FIA et le promoteur du WRC, et une décision sera bientôt prise."

Depuis que de nouveaux pays manifestent leur intérêt, le WRC a mis en place un groupe de travail avec la FIA pour évaluer des manches régionales et européennes afin de les porter aux standards d'un Championnat du monde.

"En raison de cette croissance en WRC ces dernières années, il y a un groupe de travail entre la FIA et le promoteur du WRC, avec des officiels extrêmement expérimentés du monde du WRC", a précisé Simon Larkin, dirigeant du WRC, lors de l'eConference FIA. "Cela veut dire que nous avons déjà les fondations pour travailler avec ces éventuelles nouvelles épreuves afin de les porter immédiatement à un niveau acceptable qui nous permette de reprendre."

"Cela nous rend confiants, au niveau du management de la FIA et du WRC, pour essayer d'avoir de nouveaux rallyes et de travailler avec un calendrier d'épreuves déjà existant pour relancer le championnat de manière sûre par rapport au COVID. C'est un processus intense et nous espérons avoir très bientôt une réponse positive pour tout le monde."

Avec Jonathan Noble