Éric Boullier pressenti pour prendre la tête de Hyundai en WRC

Charger le lecteur audio

C'est une rumeur qui se fait de plus en plus pressante et dont la confirmation pourrait bien survenir dès cette semaine : l'actuel directeur général du GP de France de F1, Éric Boullier, est pressenti pour prendre la tête de l'équipe Hyundai en WRC. Selon nos confrères de DirtFish.com, le Français devrait en effet succéder à Julien Moncet, actuellement en charge des opérations au sein de l'équipe sud-coréenne depuis le départ surprise d'Andrea Adamo en décembre 2021.

Pendant qu'Ott Tänak était sur la route de son troisième succès cette saison ce week-end au Rallye d'Ypres, le nom de Boullier a en effet été sur toutes les lèvres en coulisse, une source confirmant l'intérêt porté par Hyundai à son sujet : "Notre volonté première était de trouver un remplaçant à Andrea Adamo en interne, mais nous ne sommes pas parvenus à trouver un accord sur l'identité de celui-ci. On parle de plus en plus d'Éric Boullier à présent. Il y a eu beaucoup de discussions à son sujet en Belgique."

Boullier est loin d'être un inconnu en sport automobile. Avant d'être à la tête du GP de France, le natif de Laval a en effet officié en F1 à la tête de l'équipe Renault entre 2010 et 2014 (rebaptisé Lotus par la suite) avant de rejoindre McLaren au poste de directeur de course jusqu'en 2018.

De son côté, le départ d'Adamo fin 2021 a grandement déstabilisé Hyundai, qui a tardé à se conformer à la nouvelle réglementation régissant les voitures hybrides, et entrée en vigueur cette saison. L'équipe a donc accusé d'emblée un retard de développement, qu'elle tente encore de résorber aujourd'hui, ce qui ne l'a cependant pas empêché de signer trois victoires en neuf rallyes cette saison, la dernière en date en Belgique par l'intermédiaire de Tänak.

Preuve que Moncet, qui assure l'intérim à la tête de l'équipe après avoir remplacé Adamo au pied levé, a bien limité la casse, quand bien même il n'avait jamais exercé de telles prérogatives jusqu'ici, qu'il partage d'ailleurs conjointement avec ses responsabilités au sein du département motorisation.

Patron de l'équipe par intérim, Moncet (deuxième en partant de la droite) peut se vanter d'avoir apporté trois succès à Hyundai, ce dans des conditions difficiles.

Un besoin de stabilité pour plus de performance

Mais ce dernier reconnaît que le besoin de l'annonce d'une véritable nomination, sans cesse repoussée jusqu'ici, commence à se faire sentir, alors que l'équipe sud-coréenne navigue à vue depuis la première manche de la saison. "Je pense que l'équipe a besoin de stabilité, que ce soit moi [qui reste aux commandes] ou quelqu'un d'autre", explique Moncet. "Nous avons besoin de prendre une décision. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis le Monte-Carlo [en janvier] à présent, et à chaque fois nous ne savons pas qui sera à la barre lors du prochain rallye, donc nous avons besoin de stabilité."

Quant à Tänak, signataire des trois victoires de la marque en 2022, la chose est selon lui entendue : Hyundai a besoin d'un homme qui se consacre à plein temps à sa tâche à la tête de l'équipe, sans faire offense à Moncet. "Il fait un très bon travail au niveau du moteur, il a toujours travaillé dans ce domaine et il est clair que Hyundai dispose d'une bonne motorisation, donc il devrait se concentrer sur cela selon moi", juge l'Estonien. "Pour le reste, je pense que c'est au management de voir comment on peut continuer. Comme vous pouvez le voir, le potentiel de la voiture est énorme et ils [l'équipe Hyundai] ont fait un super boulot. […] Mais à présent il faut donner un nouveau coup de collier pour bien la faire fonctionner. Cela nécessite un effort de la part de l'équipe toute entière, et c'est ce sur quoi nous travaillons."