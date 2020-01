Le Rallye du Chili pas remplacé, le calendrier modifié

Tandis que le Championnat du monde des Rallyes s'ouvre cette semaine avec le Rallye Monte-Carlo, la FIA a annoncé des ajustements qui concernent le calendrier 2020. Ces modifications font suite à un vote électronique organisé par le Conseil Mondial du Sport Automobile la semaine dernière.

L'instance internationale confirme tout d'abord l'annulation du Rallye du Chili, donnant ainsi accès à la requête des organisateurs. L'épreuve devait se tenir du 16 au 19 avril mais fin novembre, le promoteur avait demandé à ce qu'elle n'ait pas lieu en raison de la crise sociale qui touche le pays. Il s'agit théoriquement d'une suspension de contrat, avec l'ambition de réintégrer cette manche au calendrier 2021.

Le mois dernier, par la voix de son directeur exécutif Oliver Ciesla, le WRC annonçait travailler sur une alternative pour remplacer le Chili au calendrier actuel tout en estimant que ce serait compliqué. Cette piste a finalement été abandonnée.

C'est cette annulation qui a poussé la FIA à modifier d'autres dates, sans pour autant remplacer le rendez-vous chilien. Le calendrier 2020 comptera donc 13 épreuves et non 14. En revanche, le Rallye d'Argentine a été avancé d'une semaine et se tiendra donc du 23 au 26 avril au lieu du premier week-end de mai. Cela permettra de faciliter la logistique pour les concurrents en ce qui concerne l'acheminement de matériel depuis l'Amérique du Sud vers l'Afrique, où se déroulera le Safari Rally du Kenya entre les 16 et 19 juillet, et ce malgré la tenue de deux rallyes en Europe entre ces deux événements.

À noter par ailleurs que la manche Junior WRC qui devait avoir lieu au Chili a trouvé un autre créneau et se disputera sur le Rallye de Grande-Bretagne en fin de saison. Les pilotes de la catégorie marqueront le double de points sur cette cinquième et dernière épreuve de leur championnat.

Calendrier 2020 du WRC