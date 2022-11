Le calendrier WRC 2023 dévoilé avec un nouveau rallye en Europe

Charger le lecteur audio

Après deux ans et demi à gérer les conséquences de la pandémie de Covid sur l'organisation des événements, le WRC se tourne vers un calendrier plus internationalisé en 2023. La FIA a ratifié la proposition d'une version comportant 13 manches et un retour sur le continent américain.

L'année prochaine sera constituée de quatre rallyes sur asphalte et de huit sur terre, ce à quoi il faudra ajouter l'unique manche disputée sur neige, toujours en Suède. L'agencement du calendrier prévoit également une répartition plus uniformisée sur l'ensemble de la saison, pour éviter par exemple la pause de sept semaines qui a séparé en 2022 les épreuves en Suède et en Croatie.

Le Rallye du Mexique, absent depuis qu'il avait été écourté au tout début de la crise du Covid en 2020, réintègre la discipline en troisième position, au mois de mars, après l'ouverture de la saison par le Rallye Monte-Carlo puis le passage en Suède. Après la manche sur asphalte en Croatie, les concurrents disputeront une série de rallyes sur terre au Portugal, en Sardaigne, au Kenya, en Estonie, en Finlande puis en Grèce. Autant de manches qui ont conservé leur place.

On retrouvera par ailleurs le Chili, qui n'a plus été visité depuis l'épreuve inaugurale de 2019 en raison de la pandémie mais aussi de l'instabilité politique et sociale du pays. Le pays sud-américain proposera un rallye sur terre à l'automne, dans la foulée du Rallye de l'Acropole.

Par ailleurs, le WRC organisera un Rallye d'Europe centrale qui empruntera des routes sur asphalte dans le sud-est de l'Allemagne ainsi qu'en Autriche et en République tchèque. Cette épreuve prend la place du Rallye de Catalogne, évincé du calendrier où il figurait depuis 1991. Le Rallye d'Ypres disparaît également du menu du WRC pour 2023.

La saison prochaine se conclura une nouvelle fois par le Rallye du Japon, à la mi-novembre, l'épreuve ayant fait son grand retour cette année après 12 ans d'absence. En revanche, la perspective d'organiser un rallye au Moyen-Orient, longtemps envisagée, a finalement été mise de côté mais reste d'actualité pour 2024.

Le calendrier 2023 du WRC

19-22 janvier Rallye Monte-Carlo 9-12 février Rallye de Suède 16-19 mars Rallye du Mexique 20-23 avril Rallye de Croatie 11-14 mai Rallye du Portugal 1er-4 juin Rallye de Sardaigne 22-25 juin Safari Rally 20-23 juillet Rallye d'Estonie 3-6 août Rallye de Finlande 7-10 septembre Rallye de l'Acropole 28 septembre-1er octobre Rallye du Chili 26-29 octobre Rallye d'Europe centrale 16-19 novembre Rallye du Japon

