Championnat - Neuville leader renforcé, Fourmaux ancré dans le top 3

Contrairement à ce qu'il s'était passé en Suède, le vainqueur du Safari Rally est également le pilote qui rapporte le plus de point puisque Kalle Rovanperä a empoché 20 unités au total sur l'épreuve. Mais il s'en est finalement fallu de peu car, grâce à son très bon dimanche, Thierry Neuville a fait mieux que sauver les meubles en inscrivant 19 unités au total.

Le Belge conforte donc sa première position au championnat, avec désormais six unités d'avance sur Elfyn Evans. Avec son second podium consécutif, Adrien Fourmaux consolide sa troisième place au général, avec 13 unités d'avance sur Ott Tänak, qui emmène un trio resserré puisque le pilote Hyundai et les deux pensionnaires Toyota que sont Rovanperä et Takamoto Katsuta se tiennent en trois points.

Chez les constructeurs, après avoir abordé l'épreuve à égalité de points, c'est Toyota qui a pris l'avantage sur Hyundai, avec désormais quatre petites unités à l'avantage des Japonais.

Le barème 2024

Pour rappel, le score parfait est toujours de 30 points.

Le top 10 au soir du samedi reçoit dans l'ordre 18-15-13-10-8-6-4-3-2 et 1 points.

Une condition toutefois pour inscrire les points du samedi : terminer le rallye le dimanche.

Le top 7 du dimanche seul est récompensé de 7-6-5-4-3-2 et 1 points.

La Power Stage rapporte toujours à elle seule 5-4-3-2 et 1 points pour les cinq plus rapides lors de cette ultime spéciale.

Chaque constructeur inscrit chaque jour les points de ses deux meilleurs représentants désignés.

Points pris au Safari Rally

Pilote Samedi Dimanche Power Stage Total 1 Kalle Rovanperä 18 2 20 2 Thierry Neuville 8 6 5 19 3 Takamoto Katsuta 15 3 18 4 Adrien Fourmaux 13 4 17 5 Elfyn Evans 10 5 1 16 6 Ott Tänak 1 7 4 12 7 Gus Greensmith 6 6 8 Oliver Solberg 4 4 9 Esapekka Lappi 1 3 4 10 Kajetan Kajetanowicz 3 3 11 Jourdan Serderidis 2 2 12 Grégoire Munster 2 2

Championnat Pilotes après le Safari Rally

Pilote Voiture Pts 1 Thierry Neuville Hyundai 67 2 Elfyn Evans Toyota 61 3 Adrien Fourmaux M-Sport 46 4 Ott Tänak Hyundai 33 5 Kalle Rovanperä Toyota 31 6 Takamoto Katsuta Toyota 30 7 Sébastien Ogier Toyota 24 8 Esapekka Lappi Hyundai 23 9 Oliver Solberg Skoda 12 10 Gus Greensmith Skoda 6 11 Sami Pajari Toyota 6 12 Andreas Mikkelsen Hyundai 6 13 Georg Linnamäe Toyota 4 14 Roope Korhonen Toyota 3 15 Kajetan Kajetanowicz Skoda 3 16 Nikolay Gryazin Citroën 3 17 Grégoire Munster M-Sport 3 18 Jourdan Serderidis M-Sport 2 19 Pepe López Citroën 2 20 Mikko Heikkilä Toyota 2 21 Yohan Rossel Citroën 1 22 Lauri Joona Skoda 1

Championnat Constructeurs après le Safari Rally

Constructeur Points 1 Toyota 131 2 Hyundai 127 3 M-Sport Ford 72

Épreuve suivante : Rallye de Croatie (18-21 avril)

Calendrier 2024 du WRC