Championnat - Neuville maintient son avance, Fourmaux reste troisième

Le nouveau barème du WRC a une nouvelle fois empêché de voir de gros écarts se former en Croatie. Vainqueur du rallye, Sébastien Ogier est le pilote qui a marqué le plus de points, mais il n'en a inscrit qu'un de plus qu'Ott Tänak, pourtant quatrième à l'arrivée. Désormais, des points sont attribués le samedi soir, à condition que le pilote voie l'arrivée, puis selon le classement de la seule journée du dimanche.

Leaders samedi, Thierry Neuville et Elfyn Evans ont ainsi perdu gros ce dimanche, le plus rapide sur l'ensemble de la journée ayant été Takamoto Katsuta, devant Tänak. Les deux premiers du championnat ont ainsi inscrit un point de moins que l'Estonien sur l'ensemble du week-end, et ils en ont marqué autant l'un que l'autre. Neuville conserve donc son avantage de six points. Adrien Fourmaux parvient à préserver sa troisième place. Le Français a perdu un quart d'heure ce dimanche matin mais il profite des points inscrits samedi et de sa première victoire en Power Stage. Tänak reste quatrième du championnat.

Du côté des constructeurs, Toyota a toujours l'avantage sur Hyundai et Ford M-Sport.

Le barème 2024

Pour rappel, le score parfait est toujours de 30 points.

Le top 10 au soir du samedi reçoit dans l'ordre 18-15-13-10-8-6-4-3-2 et 1 points.

Une condition toutefois pour inscrire les points du samedi : terminer le rallye le dimanche.

Le top 7 du dimanche seul est récompensé de 7-6-5-4-3-2 et 1 points.

La Power Stage rapporte toujours à elle seule 5-4-3-2 et 1 points pour les cinq plus rapides lors de cette ultime spéciale.

Chaque constructeur inscrit chaque jour les points de ses deux meilleurs représentants désignés.

Points pris au Rallye de Croatie

Pilote Samedi Dimanche Power Stage Total 1 Sébastien Ogier 13 5 3 21 2 Ott Tänak 10 6 4 20 3 Elfyn Evans 15 3 1 19 4 Thierry Neuville 18 1 19 5 Takamoto Katsuta 6 7 2 15 6 Adrien Fourmaux 8 5 13 7 Andreas Mikkelsen 4 4 8 8 Grégoire Munster 3 2 5 9 Nikolay Gryazin 2 2 10 Yohan Rossell 1 1

Championnat Pilotes après le Rallye de Croatie

Pilote Voiture Points 1 Thierry Neuville Hyundai 86 2 Elfyn Evans Toyota 80 3 Adrien Fourmaux M-Sport 59 4 Ott Tänak Hyundai 53 5 Sébastien Ogier Toyota 45 6 Takamoto Katsuta Toyota 45 7 Kalle Rovanperä Toyota 31 8 Esapekka Lappi Hyundai 23 9 Andreas Mikkelsen Hyundai 14 10 Oliver Solberg Skoda 12 11 Grégoire Munster M-Sport 8 12 Gus Greensmith Skoda 6 13 Sami Pajari Toyota 6 14 Nikolay Gryazin Citroën 5 15 Georg Linnamäe Toyota 4 16 Roope Korhonen Toyota 3 17 Kajetan Kajetanowicz Skoda 3 18 Jourdan Serderidis M-Sport 2 19 Pepe López Citroën 2 20 Mikko Heikkilä Toyota 2 21 Yohan Rossel Citroën 2 22 Lauri Joona Skoda 1

Championnat Constructeurs après le Rallye de Croatie

Constructeur Points 1 Toyota 176 2 Hyundai 169 3 M-Sport Ford 96

Épreuve suivante : Rallye du Portugal (9-12 mai)

Calendrier 2024 du WRC