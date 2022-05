Championnat - Rovanperä conforte son avance, Katsuta surprenant 3e

Charger le lecteur audio

Et de trois ! Kalle Rovanperä n'a pas fait dans le détail au Portugal, en remportant son troisième rallye d'affilée cette saison. Le Finlandais renforce ainsi son avance au championnat du monde, d'autant plus qu'il a également inscrit les cinq points attribués pour sa victoire sur la Power Stage, courue sur la célèbre spéciale de Fafe.

Le pilote Toyota dispose désormais d'un matelas dont l'épaisseur est passée de 29 à 46 unités sur son plus proche poursuivant, qui reste Thierry Neuville. Le Belge a fait bonne figure ce week-end, mais a vu son résultat d'ensemble gâché par un problème d'arbre de transmission survenu le vendredi après-midi.

Katsuta 4e du rallye, mais 3e au classement

Il devance au championnat un surprenant Takamoto Katsuta, auteur d'une performance très solide sur cette quatrième manche et qui gagne trois places au championnat, où il occupe à présent la troisième place. Un classement qui aura néanmoins du mal à faire avaler la pilule au Japonais, dont la déception était plus que palpable à l'arrivée suite à sa défaite dans son duel pour la dernière marche du podium face à Dani Sordo.

Ott Tänak grimpe pour sa part d'un cran et se retrouve quatrième, devant Elfyn Evans, dauphin de Rovanperä sur ce rallye et qui bondit ainsi de quatre positions. Le Gallois confirme ainsi sa bonne dynamique du moment (il avait terminé au pied du podium le mois dernier en Croatie) même s'il n'a pas été en mesure de réitérer son succès de l'an dernier en terre lusitanienne.

Craig Breen se retrouve quant à lui en sixième position, devant Sébastien Loeb qui, après son succès au Monte-Carlo en ouverture du championnat, accuse cette fois-ci un résultat vierge pour sa deuxième pige cette saison. L'Alsacien devance Gus Greensmith, qui a connu un week-end noir avec un nouveau zéro pointé après celui de la Croatie le mois dernier. Sébastien Ogier est neuvième, à égalité de points avec Sordo qui tire profit de son podium du jour pour intégrer le top 10.

Premiers points pour Loubet et Fourmaux !

Plus bas dans la hiérarchie, on peut souligner enfin les premiers points des Français Pierre-Louis Loubet et Adrien Fourmaux, respectivement septième et neuvième au Portugal. Un compteur débloqué qui devrait faire le plus grand bien pour la confiance du Corse et du Nordiste, sous pression avant cette quatrième manche.

Toujours dans le camp tricolore, Yohan Rossel signe sa deuxième victoire consécutive de la saison en WRC2, et prend ainsi les commandes de la catégorie devant Andreas Mikkelsen.

Championnat pilotes

Pos. Pilote Points 1 Kalle Rovanperä 106 17 /4 29 /1 30 /1 30 /1 - - - - - - - - - 2 Thierry Neuville 60 11 /6 21 /2 15 /3 13 /5 - - - - - - - - - 3 Takamoto Katsuta 38 4 /8 14 /4 8/ 6 12/ 4 - - - - - - - - - 4 O. Tänak 37 - 5/ 16 22 /2 10/ 6 - - - - - - - - - 5 Elfyn Evans 36 4 /8 - 13 /4 19/ 2 - - - - - - - - - 6 Craig Breen 34 15 /3 1 /36 14 /4 4/ 8 - - - - - - - - - 7 Sébastien Loeb 27 27 /1 - - - - - - - - - - - - 8 Gus Greensmith 20 10 /5 10 /5 - - - - - - - - - - - 9 Sébastien Ogier 19 19 /2 - - - - - - - - - - - - 10 Dani Sordo 19 - - - 19/ 3 - - - - - - - - -

Championnat constructeurs / équipes

Pos. Équipes Points 1 Toyota 175 39 44 43 49 - - - - - - - - - 2 Hyundai 116 13 34 37 32 - - - - - - - - - 3 M-Sport Ford 94 42 17 21 14 - - - - - - - - - 4 Toyota NG 42 8 14 8 12 - - - - - - - - -