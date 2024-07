Championnat - Tänak fait la bonne opération et revient sur Neuville

Malgré un week-end difficile, Ott Tänak est le grand bénéficiaire du Rallye de Lettonie. Le pilote qui a marqué le plus de points sur l'ensemble du week-end est Sébastien Ogier. Deuxième du rallye, du classement samedi soir, du Super Sunday qui cumule les spéciale de dimanche et de la Power Stage, le Français a inscrit deux unités de plus que le vainqueur Kalle Rovanperä, mais les deux pilotes Toyota ne disputent qu'une saison partielle.

Quatrième samedi mais surtout vainqueur du Super Sunday et de la Power Stage, Tänak a inscrit 22 points sur l'ensemble du week-end alors que Thierry Neuville, désavantagé par sa position sur la route tous les jours, n'en a pris que neuf. Le Belge conserve la tête du championnat mais il n'a plus que huit points d'avance sur son coéquipier. Elfyn Evans, qui a inscrit 11 points ce week-end, reste troisième, à 13 points de Neuville, devant Ogier et Adrien Fourmaux.

Chez les constructeurs, Hyundai voit son avance sur Toyota, qui a réalisé un doublé, passer de dix à un point. Ford M-Sport est un distant troisième.

Le barème 2024

Pour rappel, le score parfait est toujours de 30 points.

Le top 10 au soir du samedi reçoit dans l'ordre 18-15-13-10-8-6-4-3-2 et 1 points.

Une condition toutefois pour inscrire les points du samedi : terminer le rallye le dimanche.

Le top 7 du dimanche seul est récompensé de 7-6-5-4-3-2 et 1 points.

La Power Stage rapporte toujours à elle seule 5-4-3-2 et 1 points pour les cinq plus rapides lors de cette ultime spéciale.

Chaque constructeur inscrit chaque jour les points de ses deux meilleurs représentants désignés.

Points pris au Rallye de Sardaigne

PILOTE SAMEDI DIMANCHE POWER STAGE TOTAL Sébastien Ogier 15 6 4 25 Kalle Rovanperä 18 5 23 Ott Tänak 10 7 5 22 Martins Sesks 13 13 Elfyn Evans 6 4 1 11 Adrien Fourmaux 8 2 10 Thierry Neuville 3 3 3 9 Takamoto Katsuta 4 1 2 7 Esapekka Lappi 2 2 Grégoire Munster 1 1

Championnat Pilotes

PILOTE CONSTRUCTEUR POINTS 1 Thierry Neuville Hyundai 145 2 Ott Tänak Hyundai 137 3 Elfyn Evans Toyota 132 4 Sébastien Ogier Toyota 117 5 Adrien Fourmaux M-Sport Ford 101 6 Kalle Rovanperä Toyota 86 7 Takamoto Katsuta Toyota 65 8 Andreas Mikkelsen Hyundai 29 9 Dani Sordo Hyundai 27 10 Esapekka Lappi Hyundai 25 11 Grégoire Munster M-Sport Ford 21

Championnat Constructeurs

CONSTRUCTEUR POINTS 1 Hyundai 351 2 Toyota 350 3 M-Sport Ford 177

Épreuve suivante : Rallye de Finlande (1er-4 août)

Calendrier 2024 du WRC