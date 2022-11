Championnat - Tänak vice-Champion malgré la remontée de Neuville

Charger le lecteur audio

Les titres pilotes et constructeurs déjà attribués lors des deux manches précédentes, le Rallye du Japon a surtout permis de consolider le classement des différents championnats. Certes, il subsistait bien un léger suspense quant à l'identité du pilote qui allait empocher le premier accessit derrière Kalle Rovanperä, la deuxième place finale se jouant entre les pensionnaires de Hyundai, Ott Tänak et Thierry Neuville.

Mais la victoire de ce dernier au pays du soleil levant, sa seconde de la saison après celle décrochée en Grèce, n'y aura rien fait et c'est finalement bien son coéquipier estonien qui achève la campagne 2022 avec le statut de vice-Champion du monde. Une belle façon de faire ses adieux à la marque sud-coréenne, et d'adresser un pied de nez à Neuville.

Il était cependant temps que la saison se termine compte tenu de la remontée du Belge, dont le retard a été divisé par deux lors des quatre dernières manches de la saison, passant de 25 unités dans la foulée du Rallye d'Ypres à 12 à l'issue du Rallye du Japon.

Derrière le trio de tête, on retrouve Elfyn Evans qui n'aura finalement pas réussi à s'imposer malgré de bonnes performances sur la première partie de l'épreuve nippone. Le Gallois, qui avait terminé deuxième du championnat en 2020 et 2021, doit donc cette fois-ci se contenter de la quatrième place, avec là aussi 12 points seulement d'avance sur Takamoto Katsuta, auteur de son second podium de la saison à domicile après celui obtenu au Kenya un peu plus tôt dans l'année. Un excellent résultat d'ensemble pour le Japonais, qui aura témoigné d'une formidable régularité tout au long de la campagne.

Katsuta aura impressionné de par sa constance cette saison, bouclant cette dernière avec un podium sur ses terres

Ogier sixième malgré son programme partiel

La sixième place revient quant à elle à Sébastien Ogier. Le Français a fait bonne figure tout au long de la saison malgré un programme partiel pour le compte de Toyota, et devance même Craig Breen, auteur pourtant de son côté d'un programme complet.

Suivent ensuite Dani Sordo et Esapekka Lappi, alors que Gus Greensmith boucle le top 10 après une solide sixième place à l'arrivée ce week-end. Sébastien Loeb termine quant à lui à la 11e place, devant Oliver Solberg et Pierre-Louis Loubet, alors que plus bas dans la hiérarchie on retrouve Adrien Fourmaux au 16e rang, juste derrière le Champion du WRC, Emil Lindholm sur Skoda.

Du côté des constructeurs, là encore aucun changement à signaler : Toyota finit avec une grosse avance de 70 points qui reflète sa domination cette saison, devant Hyundai. M-Sport est un lointain troisième, à près de 200 unités de la deuxième place.

Championnat pilotes

Championnat constructeurs / équipes

Pos. Équipes Points 1 Toyota Racing 525 39 44 43 49 25 46 52 41 42 23 51 48 22 2 Hyundai Motorsport 455 13 34 37 32 45 23 27 40 42 48 33 36 45 3 M-Sport 257 42 17 20 14 26 23 14 18 14 26 10 14 19 4 Toyota Gazoo Racing WRT NG 138 8 14 8 12 11 15 11 10 11 12 - 11 15