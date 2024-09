Championnat - Thierry Neuville fait un grand pas vers le titre

Thierry Neuville a perdu des points face à ses rivaux au Chili, mais il conserve une confortable avance alors qu'il ne reste que deux rallyes à disputer cette saison. Le Belge a certes pris six points de moins qu'Elfyn Evans et cinq de moins qu'Ott Tänak ce week-end, mais il en a inscrit trois de plus que Sébastien Ogier, qui a encore fait une mauvaise opération.

Neuville a une forte chance d'être titré dès la prochaine manche, le Rallye d'Europe Centrale. Il devra pour cela inscrire un point de plus que Tänak et en perdre moins de 11 sur Ogier et 16 sur Evans.

Une fois n'est pas coutume, le nouveau barème a vu le vainqueur du rallye inscrire nettement plus de points que ses rivaux, Kalle Rovanperä ayant ajouté à sa moisson la deuxième place du Super Sunday et de la Power Stage, à chaque fois derrière Ogier, qui n'a engrangé des points que ce dimanche.

Le doublé des Toyota offre un resserrement en tête chez les constructeurs, puisque l'avance de Hyundai est réduite de moitié, en passant de 35 à 17 points.

Le barème 2024

Pour rappel, le score parfait est toujours de 30 points.

Le top 10 au soir du samedi reçoit dans l'ordre 18-15-13-10-8-6-4-3-2 et 1 points.

Une condition toutefois pour inscrire les points du samedi : terminer le rallye le dimanche.

Le top 7 du dimanche seul est récompensé de 7-6-5-4-3-2 et 1 points.

La Power Stage rapporte toujours à elle seule 5-4-3-2 et 1 points pour les cinq plus rapides lors de cette ultime spéciale.

Chaque constructeur inscrit chaque jour les points de ses deux meilleurs représentants désignés.

Points pris au Rallye du Chili

PILOTE SAMEDI DIMANCHE POWER STAGE TOTAL Kalle Rovanperä 18 6 4 28 Elfyn Evans 15 5 1 21 Ott Tänak 13 4 3 20 Thierry Neuville 10 3 2 15 Sébastien Ogier 0 7 5 12 Adrien Fourmaux 8 2 10 Sami Pajari 6 1 7 Grégoire Munster 4 4 Yohan Rossel 3 3 Nikokay Gryazin 2 2 Gus Greensmith 1 1

Championnat pilotes après le Rallye du Chili (11/13)

PILOTE CONSTRUCTEUR POINTS 1 Thierry Neuville Hyundai 207 2 Ott Tänak Hyundai 178 3 Sébastien Ogier Toyota 166 4 Elfyn Evans Toyota 161 5 Adrien Fourmaux M-Sport Ford 140 6 Kalle Rovanperä Toyota 114 7 Takamoto Katsuta Toyota 80 8 Dani Sordo Hyundai 44 9 Sami Pajari Toyota 41 10 Esapekka Lappi Hyundai 33 11 Andreas Mikkelsen Hyundai 29 12 Grégoire Munster M-Sport Ford 27 13 Martins Sesks M-Sport Ford 22

Championnat constructeurs après le Rallye du Chili (11/13)

CONSTRUCTEUR POINTS 1 Hyundai 482 2 Toyota 465 3 M-Sport Ford 245

Épreuve suivante : Rallye d'Europe centrale (17-20 octobre)

Calendrier 2024 du WRC